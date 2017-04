Un déjà vu cinematográfico

Querétaro– Quien ponga un pie en este Pueblo Mágico le invadirá una sensación de déjà vu. Sus estrechas calles empedradas con casas multicolores, que parecen detenidas en el tiempo, hacen pensar que ya se ha estado aquí.El encanto estético de San Sebastián Bernal es literalmente cinematográfico y, quizá, en él radica el porqué de esa extraña sensación de familiaridad que genera en sus visitantes: lo más probable es haber visto Bernal en cine o televisión, pues este pueblo fundado en 1642 es una locación recurrente desde la Época de Oro del cine mexicano."Los fines de semana se llena de turistas con cámaras, pero la verdad es que entre semana es un pueblo muy tranquilo y eso da pie a que hasta la fecha muchas producciones vengan a filmar aquí de lunes a viernes", explica la guía Guadalupe Feregrino.Ubicado a 60 kilómetros al este de Querétaro, en este ahora Pueblo Mágico se filmaron películas como El gallo de oro (Roberto Gavaldón, 1964), La cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958) y El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, 1943); también fue el escenario de telenovelas como La dueña y Al fin amor.A una cuadra del parque central, en la intersección de las calles Ezequiel Montes y Juan Aldama, se ubica la Fuente de la Reforma, un lugar icónico y pintoresco en el que María Félix bebió agua, escena que fue capturada en La cucaracha, también protagonizada por Dolores del Río.El personaje más célebre de este pueblo pertenece, precisamente, al mundo del séptimo arte y en su honor fue fundado, en 2014, el Museo del Cine Nacional Rosalío Solano, ubicado frente al Parque Central. En este pequeño recinto figuran los galardones del cinematógrafo, entre los que destacan los premios Ariel y la Diosa de Plata, así como decenas de fotografías y una sala de proyecciones con sus películas.Solano, bautizado por María Félix como "El Brujo" porque la retrataba como nadie, fue sin imaginarlo un gran promotor turístico de su pueblo natal, pues lo puso en el radar del cine mexicano.Con peculiar energíaBernal es también un destino con mística. Es común escuchar entre los locales historias paranormales y de ovnis, pues en la zona se reportan muchos avistamientos."Aquí la gente vive muchos años, es muy común que los ancianos pasen de los 90 pero aún gozando de buena salud y condición física. Muchos piensan que es por la energía de este lugar", comenta Citlali Herrera, guía del Museo del Dulce, ubicado en el número 2 de la calle Benito Juárez.Este pueblo es considerado un lugar energético debido a su emblemática Peña de Bernal, un monolito de 300 metros, el tercero más alto del mundo después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar, en Reino Unido y Brasil, respectivamente.De hecho, uno de los mejores momentos para visitarlo es durante el Equinoccio de Primavera (21 de marzo), cuando cientos de personas suben el monolito vestidos de blanco para renovar energías.También se distingue por ser un destino cargado de fe. Se puede ser testigo de esto al visitarlo del 1 al 3 de mayo. El Día de la Santa Cruz resulta un espectáculo que atrae miles de turistas, al ver cómo los pobladores suben una cruz de madera de 60 kilos hasta la cima de la Peña, acompañados por una procesión. La fiesta se prolonga hasta el 5 de mayo, lapso en el que también se realiza un concurso de máscaras artesanales, cuyas ganadoras son exhibidas en el Museo de la Máscara, ubicado en la calle de Independencia.Para darse gustoLuego de conquistar la cima de la Peña de Bernal, el pueblo ofrecerá sus delicias gastronómicas como recompensa: las gorditas de maiz quebrado, servidas con nopales, guisos y quesos, acompañadas por salsa de molcajete, son sin duda una delicia típica que hay que probar. Si aún queda espacio para el postre, el dulce de leche debe ser la elección.La visita estará incompleta si no se visita el Centro Artesanal La Aurora, en donde decenas de artesanos venden productos de lana. Parte de la experiencia consiste en verlos tejiendo la lana con gran paciencia y esfuerzo.Tras recorrerlo, saborearlo y cargarse de su energía no quedará duda de que Bernal es un pequeño destino que se ha ganado a pulso su gran fama, una que debe ser apreciada no a través de una una pantalla, sino en vivo.TABLAGUÍA PRÁCTICACÓMO LLEGARDesde la Ciudad de México toma la carretera federal 57 México-Querétaro hasta la desviación Sierra Gorda, incorpórate a la carretera estatal 100 y a 34 kilómetros se encuentra Bernal.DÓNDE DORMIRCasa Mateo. Este hotel boutique, ubicado a sólo una cuadra del parque central, tiene una vista privilegiada de la Peña de Bernal. Cuenta con 18 habitaciones; el precio por noche va desde los mil 800 pesos.Holiday Inn Querétaro-Centro Histórico. Es una excelente opción si sólo se quiere disfrutar el día en Bernal y regresar a disfrutar a Querétaro de la vida nocturna y su más amplia oferta cultural y gastronómica. Ubicado a sólo 10 minutos del Centro Histórico, cuenta con habitaciones desde mil 300 pesos.DÓNDE COMEREl Mirador. Este restaurante del Hotel Parador Vernal no sólo ofrece un delicioso menú (el nopal en penca es un imperdible), sino también una hermosa vista de Peña de Bernal, ideal para ver el atardecer. Precio promedio por personas, 350 pesos.MÁS INFORMACIÓNwww.ihg.comwww.hotelcasamateo.comwww.queretaro.travelwww.paradorvernal.com.mx

