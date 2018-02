Hábitos sanos

Si los adultos no saben de nutrientes, ni horarios, ni formas… imaginen lo que pasa con los pequeños. Es deber de los padres guiar a sus hijos e inculcarles hábitos alimenticios correctos; respetar reglas y poner el ejemplo es un buen comienzo.Sobre el tema, la licenciada en Intervención Educativa Victoria Ortiz brinda algunas pautas que favorecerán los hábitos del menor, en una etapa primordial para su desarrollo.“Sugiero conversar con ellos a la hora de la comida. Regularmente andamos apurados, pero a la hora de la comida se puede platicar cómo les fue. Ése es el momento”, dice Ortiz.Para entrar en esa conexión, advierte que los alimentos se deben tomar en la mesa, no en la cama, no en el sillón.“Es asociar el espacio con la comida y aprovechar ese momento para conectarnos con la persona, eso ayuda a crear relaciones sólidas”.Es importante hacer parte a los niños de las actividades relacionadas con los alimentos, desde poner la mesa hasta cortar la fruta o servir el postre hace que se sientan involucrados con ese momento en particular.Los chicos comen en la escuela, pero una vez que lleguen a casa deben tener horarios para snacks saludables.“Hay muchos niños con problemas de salud porque comen lo que sea a la hora que sea. Yo sé que hay excepciones, que hay días, pero tenemos que tener un plan semanal”, indica la educadora.Para Ortiz, no es necesario visitar al nutriólogo (claro que si lo amerita, adelante), pero sí ser organizados y estar informados.“En internet hay menús muy buenos que te pueden dar una idea de lo que el chico debe comer. Ten un plan y cúmplelo. Lo que más afecta es la desorganización”.Es fundamental sustituir alimentos no apropiados por los que sí lo son, ya que de los cero a los cinco años el cerebro del menor alcanza su mayor desarrollo.“Educamos como nos educamos, y así damos de comer, pero son otros tiempos”, dice Ortiz y advierte sobre los problemas en la salud que tiene una mala alimentación, como lo es el sobrepeso, la diabetes y hasta el Trastorno de Déficit de Atención.También enfatiza en lo favorecedor que es integrar a los hijos en la cocina, por lo que recomienda invitarlos a preparar una receta aunque sea sencilla.En lugar de que tengan alimentos y bebidas azucaradas a la mano, siempre será preferible que beban agua natural.¿A cuántos de nosotros no nos dejaban levantarnos de la mesa si no terminábamos todo lo que había en el plato? Son memorias tristes de la infancia y muy difícilmente el método funcionó.Por ello, Ortiz aconseja no obligar a los niños a comer. Habrá días en que no tengan apetito o no se les antoje lo que hay en casa, entonces es momento de hacer una pausa y esperar. El hambre llegará, asegura.Tal vez intentas que tus hijos coman una lasaña de verduras o unas berenjenas asadas y no las aceptan a la primera. Trata otra vez, luego de varias probadas seguramente terminarán aceptándolas con gusto.Este consejo va para padres e hijos. Comer a diario con la televisión encendida o con la mirada puesta en el celular, evitará el contacto familiar que tanto se busca, y hasta impedirá que el acto de comer sea consciente.Claro que hay momentos en que esto puede variar, bien sea una tarde de domingo, un día libre en que se antoja comer algo frente al televisor, pero debe ser la excepción, no la regla.Victoria Ortiz/licenciada en Intervención Educativa con maestría en Investigación y Docencia/directora del Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP)/correo electrónico: [email protected]