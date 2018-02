Conócelo, ámalo y apóyalo

En ningún tiempo ha sido fácil ser adolescente.En una generación donde la mayoría de los padres y madres trabajan, con la exposición a las redes sociales, a los contenidos en internet y a sus diferentes mensajes enmarcando la serie de cambios físicos y emocionales, es vital mantener una estrecha relación con los hijos adolescentes.Durante esta etapa, su mente es creativa, soñadora y con buena memoria, de manera tal que sus emociones lo llevan a ser valiente, aventurero, rebelde y dinámico.La especialista en terapias de aprendizaje María de Jesús Ramos, establece que la adolescencia y juventud son etapas de la vida que inician a los 13 años y terminan a los 25 años aproximadamente.Esta fase de la vida es ideal para que los chicos formen su personalidad y obtengan las herramientas para sentirse valiosos y listos para enfrentar la vida.“Pero la realidad tristemente es encontrar a miles de jóvenes tristes, deprimidos, apáticos, insensibles, flojos, sin sueños, sin metas, sin algo o alguien que le dé sentido a su vida. Esto los hace presas fáciles para caer en drogas, malas compañías, delincuencia y malas decisiones”.Por otro lado están los chicos que tienen la oportunidad de estudiar o trabajar, pero no valoran lo que tienen y pasan la mayor parte de su tiempo viendo televisión, en redes sociales, que a la vez son un potencial generador de malos hábitos, vicios, o relaciones peligrosas que les pueden arruinar esta etapa de su vida.“Si para el adolescente y joven representa un reto atravesar con éxito estas etapas, también implica un gran reto para los padres de familia. Lo ideal es llevar a sus hijos por un camino en donde el chico o chica vivan un ambiente propicio que estimule el desarrollo y madurez de la personalidad, que le permita transitar por estas etapas logrando un sentimiento de valía para sentir que está diseñado para triunfar”, dice María de Jesús Ramos.Como padres de familia, es importante saber que en la mente del adolescente y en su espíritu se acumulan un conjunto de pensamientos, creencias , sentimientos, experiencias y hábitos que son los responsables de su forma de actuar y de sentir. Todos los días, estos pensamientos y sentimientos son los responsables de tomar decisiones en la vida de los chicos.De acuerdo a la especialista, por tanto, los pensamientos y sentimientos positivos, generan buenas decisiones; y por lo contrario, pensamientos y sentimientos negativos generan malas decisiones.“Padres, recuerden que es normal en la adolescencia el que estén de mal humor o parecer poco comunicativos, pero aún así te necesitan. Tu hijo(a) aún quiere que sigas involucrado en su vida, aún y cuando sus actitudes, comportamiento y su lenguaje corporal pudieran parecer decir que no quieren. Ellos tienen necesidad de que te hagas presente”.Fuente:Licenciada en Trabajo Social María de Jesús RamosCentro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP)Correo: [email protected] Teléfono: (656) 198 29 29Al tratar a tu hijo con amor y respeto lo ayudas a convertirse en un adulto sano y a pasar victorioso su adolescenciaViene de la portadaCynthia CamachoLas relaciones familiares fuertes pueden ayudar a tu hijo a convertirse en un adulto coherente, considerado y cariñoso.María de Jesús recomienda no tomar de manera personal los desplantes que muestran, o su actitud –en apariencia– de desprecio, porque en el fondo, aunque no lo demuestren, desean cariño y comprensión.“Sólo dales su espacio y date tu espacio para no generar conflicto en donde no lo hay”.Durante este tiempo, la familia puede ser una base emocional segura donde los jóvenes se sientan amados y aceptados.En un ambiente donde hay reglas, límites, y formas de comportamiento adecuadas, los hijos perciben un sentido de consistencia y predictibilidad.“Y lo creas o no, tus experiencias de vida y conocimiento pueden ser muy útiles para tus hijos, aunque no siempre ellos quieren que tu lo sepas”, dice la especialista en tecnologías del aprendizaje.Una familia cercana y que apoya a sus hijos puede reducir la conducta de riesgo en los adolescentes y jóvenes, tales como el uso de alcohol, uso de drogas y problemas como depresión.“También la familia cercana puede impulsar los sentimientos de tus hijos para seguir conectados a sus escuelas y su deseo por dar buenos resultados académicos.Si la desesperación por la falta de comunicación con tu hijo adolescente te rebasa y deseas una solución, o herramientas más específicas para lograr una conexión, es muy válido buscar apoyo profesional.Fuente:Licenciada en Trabajo Social María de Jesús RamosCentro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP)Correo: [email protected] Teléfono: (656) 198 29 29