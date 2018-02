Décalogo de la crianza

Es necesario que los padres se informen y eduquen para que desarrollen el liderazgo idóneo para la crianza de sus hijos.

Experta en el tema, Victoria Ortiz, directora del Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP), propone un listado de recomendaciones, al que ha titulado ‘Los 10 mandamientos de los padres’.Quien por más de una década ha impartido talleres para padres, asegura que estos 10 puntos han resultado ser muy útiles, pues ayudan entablar mejores relaciones entre los chicos y sus progenitores.“Finalmente se busca que el padre aproveche la información y desarrolle el liderazgo. Hay que poner el ejemplo porque para ellos tú eres su líder. Esto es una invitación para que los padres trabajen en equipo y puedan llegar a acuerdos para que se eduquen, informen, actualicen y desarrollen su liderazgo”.“Todo tiene su tiempo”, afirma la educadora, así que en algún momento de su vida, los hijos tomarán decisiones por su cuenta. ¿Pero cuándo es el momento indicado?Ortiz dice que los padres deben ser directivos cuando los hijos tienen una edad entre los 0 y los 12 años, ya que aún no toman decisiones completamente asertivas, no reconocen lo bueno de lo mano y no establecen juicios morales. Así que no decidir por ellos no aplica en esa etapa.Después de los 12 y hasta los 18 años, el papel de los padres es el de ser supervisores. Observar si los hijos ponen en práctica los valores que se les han inculcado. Justo aquí se debe de brindar la libertad de elección; si los hijos se equivocan, aprenderán de sus errores.Hacer cosas que los hijos son capaces de hacer les mutila el desarrollo. Las maestras son las primeras en enterarse de estos casos, pues es muy común que reciban tareas escolares que claramente fueron hechas por los papás.“Permite que tus hijos descubran lo que son capaces de hacer. De lo contrario les estás cortando la oportunidad de aprender y les enseñas a mentir”.Ortiz es enfática al señalar que no hay ‘mentiras blancas’, y que si los hijos observan que sus padres mienten, ellos lo harán.Lo adecuado es ser ejemplo en todas las acciones, reconocer los errores y enseñar así la honestidad y el respeto.Los límites son muy importantes y deben establecerse de acuerdo a la edad de cada uno de los hijos en lo concerniente a tiempos de recreación, permisos, etcétera.Los padres deberán estar dispuestos siempre al diálogo, en caso contrario, los hijos buscarán otro receptor.“Se puede ser empático, ponerse en el lugar de los hijos. Saber escuchar sus motivos y razones. Pero una cosa es ser amigable y otra es ser amigo. Somos sus padres, no sus amigos. Ellos requieren de límites y dirección”.Nos acostumbramos a que ellos sean los que se comunican y casi siempre les damos las respuestas, las alternativas.Un buen consejo es dejarlos que se cuestionen a sí mismos, que tengan tiempo de reflexionar y tomar decisiones. Que sean ellos quienes empiecen a abrirse los caminos, a investigar.“Ellos tendrán una vida propia, seremos una influencia y ellos nos están viendo como líderes. Se trata de que los hijos vivan en un espacio de armonía, que sean educados en disciplina con amor y conozcan límites.Los juguetes son lindos y divertidos, pero nunca sustituyen tiempo de calidad con los padres. La estrategia de justificar ausencias con todo tipo de obsequios no es efectiva, pues los juguetes no llenan vacíos emocionales.Cuando hay diferencias en la pareja, de manera inconsciente se dividen a los hijos y crean alianzas nada sanas.Esto crea en los hijos un sentimiento de rechazo y pierden el respeto a la institución familiar. Evita que tus diferencias trasciendan y los impacten negativamente.Regularmente protegemos a los más débiles y les facilitamos las cosas, pero ese es uno de los peores errores que podemos cometer, dice Ortiz.Ese actuar evita que el más débil se haga fuerte y que desarrolle competencias para la vida.Victoria Ortiz/licenciada en Intervención Educativa con maestría en Investigación y Docencia/directora del Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP)/correo electrónico: [email protected]