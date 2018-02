Crecen a otro ritmo

En cuanto sepas los beneficios que trae la música para el desarrollo integral de los niños, desearás correr a inscribir a tus hijos a clases de cualquier instrumento.Si tan solo el acto de escuchar música trae beneficios para el cerebro y su funcionamiento, imagina con la práctica de algún instrumento o pertenencia a cualquier formación musical.El maestro Abraham Ramírez Rosales, director del programa de educación Orquesta Unida trabaja con niños de escuelas primarias, secundarias y preparatorias.Su experiencia le ha permitido sembrar la inquietud de la música en los niños y atestiguar el crecimiento a nivel personal, emocional y académico que experimentan.“Nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad innata de la música. Está comprobado cómo, desde que tu puedes hablar por ejemplo con un bebé, y aunque no entienda lo que tu le dices, él va a entender las tonalidades musicales con las que se lo dices”.A esa capacidad del ser humano se le conoce como comunicación de las emociones, tan pura y directa que se puede determinar como un idioma universal, afirma el maestro.“El cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad, significa que puede modificarse a determinados grados. En los niños esta capacidad es mucho mayor que en nosotros los grandes. Conforme vamos creciendo perdemos esa habilidad”.La música fortalece todas esas conexiones cerebrales y sinapsis a un grado mayor, lo cual ayuda a potenciar el desarrollo del cerebro.Es un idioma universalEstá comprobado que la música es una necesidad innata del ser humano y también se sabe que ayuda en el aprendizaje de matemáticas y la memoria, entre otrosMatemáticas:Cuando un niño practica un instrumento musical está contando, subdividiendo ritmos, esta a niveles muy complejos y de manera muy rápida.Aparte de toda esta potenciación cerebral, le da una flexibilidad para retomar problemas desde diferentes ángulos, porque es como si su cerebro completo estuviera en un gimnasio.MemoriaLa memoria se trabaja a muy alto grado. Los niños se aprenden no solo nombres y figuras musicales, aprenden armonías y partituras completas, que sería el equivalente a aprenderse una historia completa palabra por palabra.Psicomotricidad finaSe activa la habilidad de resolver problemas matemáticos mientras se memoriza, se lee en otro idioma y se atienden las instrucciones del maestro o director de orquesta.Capacidad de escucharLos niños activan su capacidad de escuchar cuando forman parte de un grupo musical u orquestal, porque si no escuchan tanto a ellos mismos como lo que pasa a su alrededor, no van a embonar en lo que está sucediendo, ni a ser parte de esa obra de arte que se está gestando en vivo.Auto entendimientoSe desarrolla su habilidad de reflexión y la capacidad de preguntarse: ¿Qué estoy haciendo yo?, ¿Cómo suena lo que estoy haciendo yo?. Incluso se desarrolla la manera en la que se relacionan o armonizan con los diferentes individuos o instrumentos que se encuentran dentro de una orquesta o grupo.Creación de hábitosLa música es un hábito, es práctica, así como cualquier deporte que si se practica te fortalece y cuando dejas de practicar te oxidas.Capacidad de estudio y de organizaciónEl maestro señala que en esta era del internet y los medios de comunicación por imágenes, los niños han perdido mucho la capacidad del estudio progresivo y todo lo quieren de manera fácil e instantánea.“Entonces se topan con que en la escuela hay una materia en la que no son muy buenos, y deberían esforzarse y no lo hacen. La música no te lo permite así, no importa que seas el más virtuoso del mundo, es un proceso. Algunos van a llevar ese proceso más rápido, unos un poco más lento, pero aprenden a hacer un estudio progresivo”.Aspectos sociales en los que nos beneficia la músicaEn un grupo musical u orquesta, todos se sienten parte de algo y todos participan, se desarrolla un sentido de pertenencia.“Ahorita es muy común la prioridad en el ser humano de ‘Yo antes, yo ahora y después yo’, o ‘yo voy a lograrlo, a pesar de, o sobre de quien sea.“Aquí no se da eso, si él no lo logra, yo no lo logro porque somos parte de la orquesta, entonces se ayudan mutuamente y sin que uno les pida ayuda, de repente ven la situación y van en ayuda de la persona que lo necesita”.El maestro considera que el mejor modelo social es el de una orquesta, porque en una estructura como esa, se da la solidaridad de una manera muy natural. Cuando alguien nuevo llega, los demás suelen adoptarlo, adaptarse a las circunstancias y corregirlo para que pueda progresar y sentirse parte del grupo.“Es una forma de incluir personas y es muy importante porque se da mucho en los alumnos que traen problemas de adaptación, que son muy tímidos, o por alguna razón muy peleoneros”.Si la música expresa sentimientos e ideas por medio del sonido, quien la ejecuta debe aprender lo que es empatía. De esa manera, el alumno puede adaptar lo que aprende para compartir el sentimiento o la emoción que trata de expresar.Los alumnos que forman parte de una orquesta o grupo musical aprenden a tener conciencia de la existencia de otras emociones aparte de las propias. Y no sólo tener conciencia, sino ponerse al nivel de las emociones para comprender y saber cómo comunicarte con esa otra persona.Fuente: maestro Abraham Ramírez Rosales, director del Programa de educación Orquesta Unida.