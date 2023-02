Video: Presume Gobierno el AIFA con testimonio de Sabrina Sabrok

Ciudad de México.- El Gobierno federal ahora promociona el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con una entrevista a Sabrina Sabrok, en la que la actriz dice apoyar la terminal porque hay "poquita gente".

Sabrok también asegura que es moderno, lindo y destaca que tiene aire acondicionado.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Twitter, el AIFA publicó un video con el título: "Experiencia de la actriz Sabrina Sabrok de su paso por el #AIFA" en el que la celebridad da su testimonio en el aeropuerto.

"La verdad siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta, ya habíamos venido", expresa la mujer mientras desayuna acompañada de su esposo.

¿Cómo fue su primera experiencia?, le preguntan.

"A mí me encantó, se ve bien moderno. O sea, aparte está calientito, o sea, tiene aire acondicionado, me gustan todos los baños, todo el estilo del aeropuerto, me encantó, por eso siempre que viajamos lo elegimos", dijo.

"(El primer viaje) fue a Monterrey y muy bien. Ahora vamos a Guadalajara, yo me voy a operar allá a Guadalajara y elegí este aeropuerto. Dije: 'yo quiero volar por el AIFA'".

¿Qué consejos le darías a todas las personas que puedan tener la recomendación de una artista?, también le cuestiona una mujer que no aparece en el video.

"El Aeropuerto está muy lindo, yo sé que han salido noticias malas sobre el Aeropuerto y nada qué ver. O sea, no sé de dónde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué, pero la verdad, o sea, el Aeropuerto está muy moderno", comenta.

"Aparte, hay poquita gente, entonces está bueno porque uno se siente cómodo, puede llegar a la hora justa, no hay problema y nada, me encantó".