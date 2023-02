Canceló la boda porque novio no incluyó comida vegana en el menú

Ciudad de México.- A través de Reddit se viralizó la historia de una mujer que decidió cancelar la boda al darse cuenta que su prometido no incluyó comida vegana en el menú.

PUBLICIDAD

“Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”, escribió en la publicación, donde también reveló que la familia de su novio eran todo lo contrario: amaban la carne y todos los derivados de los animales.

Sarah aseveró que ella no tenía problema con eso, solo pedía que en el día más importante de su vida hubieran cinco opciones veganas, pero el novio se negó y explicó que todo era “una pérdida de dinero”, asimismo, le dijo que eso no era comida de verdad.

“Lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”.

“Pero, había muchas opciones de carne ¿por qué no puedo obtener cinco opciones veganas? Si también lo estoy pagando”.

Tras la discusión, la novia decidió ponerle fin al compromiso y describió que no sería un ‘felices por siempre’: “Está priorizando a los demás y sus opiniones sobre mí me molestó y no es algo que puedas pasarse por alto”.

La usuaria finalizó revelando que le devolvió el anillo y canceló todo: “No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué”.