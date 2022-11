Video: Mujer encontró cajero abierto e intentó cerrarlo

A través de videos en Tik Tok, una mujer mostró el momento exacto en el que se encontró un cajero abierto con fajos billetes a su disposición.

Sin embargo, pese a que muchos seguidores vieron esta oportunidad para que la mujer se hiciera la Navidad, la ciudadana optó por intentar cerrar el cajero, argumentado que sintió miedo de que alguien intentara robarse el dinero.

“Fui al baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal. Cuando regresé, lo vi abierto y me preocupé. Dije: ‘Ojalá no lo vayan a robar’’ y quise cerrarlo, pero no se pudo”, indicó.

La mujer recibió un sinfín de comentarios por parte de los internautas, quienes le reclamaron continuar con la historia, puesto que muchos no creían que no hubiese tomado un poco de dinero.

No obstante, la protagonista subió otro tramo de la grabación en la que se pueden ver a los hombres del carro de valores custodiar el cajero, luego de que, según ella, les avisaran los celadores del centro comercial.

Algunos seguidores explicaron que esto pudo ocurrir durante una jornada de mantenimiento a los cajeros, y que, seguramente, los guardias de seguridad estaban al tanto de la situación.