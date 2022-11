Hombre tiene 102 hijos y 12 esposas: pide ayuda y aconseja tener solo 4 mujeres

Ciudad de México.- En redes se viralizó el relato de un hombre que se dedicó a procrear con su harem y clama por ayuda para mantener a su numerosa familia.

Mzee Musa Hasahya, de 67 años, fue un exitoso empresario y político en Uganda. Por su fama y posición jerárquica pudo tener 12 esposas, pero el paso del tiempo, las dificultades económicas y el deterioro de su salud hicieron que tuviera que recurrir a la caridad para sobrevivir.

El hombre afirmó sentirse orgulloso de su familia, pero que la situación lo obligó a clamar por el apoyo del gobierno central y de la comunidad en la que vive para sustentar sus gastos.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar. También desaconsejo a aquellos que deseen casarse con más de cuatro esposas que no lo hagan porque las cosas no están bien”.

Musa Hasahya concedió una entrevista en la que comentó que vive en casa con sus 102 hijos y sus 12 esposas, aunque eso le dificulta la tarea de distinguirlos y saber sus nombres. El hombre, quien tuvo su primer matrimonio a los 16 años, cuenta con que hasta la fecha tiene 568 nietos.

Eso sí, Musa Hasahya dejó una frase polémica que ha hecho que muchos no quieran apoyarlo, ya que lo tildaron de machista: “¿Cómo puede un hombre estar satisfecho con una mujer? Eso es señal de haber nacido hombre, pero con hormonas femeninas. Todas mis esposas viven juntas en la misma casa”.