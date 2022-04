Video: Ari Gameplays usará escoltas; se siente insegura en Nuevo León

Estados Unidos.— La streamer y personalidad de internet, Ari Gameplays, anunció este fin de semana que de ahora en adelante tendrá seguridad personal en todo lugar al que vaya, pues se siente insegura en Nuevo León.

Ante los casos de desapariciones de mujeres y la visibilidad que trajo la búsqueda y trágico hallazgo de Debanhi Escobar, Ari comentó a sus espectadores de Twitch que tiene miedo de salir un día y no volver.

PUBLICIDAD

"Tuve que tomar una decisión muy fuerte, chicos, que espero que la entiendan, ya llevaba como un año en que la gente me lo insistía y yo por no querer verme mal no lo hacía, y espero que me entiendan esto, no lo hago por mamona, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver.

"Voy a tener guardias de seguridad, yo soy una persona que salía mucho sola, entonces siempre andaba manejando yo o andaba sola a todos lados y ya voy a tener seguridad que me acompañe a donde sea que vaya, no voy a estar sola en ningún momento, voy a tener guardias, voy a tener escolta", dijo Ari.

La noticia fue tomada con mucha aceptación por sus espectadores que dijeron era la mejor opción para que se sintiera segura estando fuera de casa.

Al mismo tiempo, llamó a sus fans a no dejar de pedirle fotos, pues las seguirá dando, pero verán a personas que la acompañan.

La streamer lamentó la situación que se vive en México y ofreció condolencias por la muerte de Debanhi Escobar.

"Ya saben que la situación está muy difícil, no solo en Monterrey, no solo en Nuevo León, sino en México, lamentablemente mi México me duele cada día más, es muy feo todo lo que estamos viviendo (…) es muy feo que tengamos una racha tan fea de chicas desaparecidas.

"Que Debanhi descanse en paz, gracias por dar visibilidad a otras chicas”, comentó Ari Gameplays.