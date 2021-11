Un Santa Claus gay, la apuesta de una empresa para anuncio de Navidad

Llega la Navidad, y con ella, los típicos anuncios que harán que tengamos que tener un paquete de pañuelos al alcance de la mano cada vez que encendamos la televisión. Es momento de reflexionar, recordar esos momentos inolvidables y a las personas que han marcado nuestra vida; y los creativos publicitarios no dudan en coger ese cóctel de emociones para utilizarlo en sus propuestas.

El servicio postal de Noruega (Posten) presentaba el pasado lunes su anuncio para esta Navidad, y su propuesta no ha dejado indiferente a nadie. Con el título Cuando Harry encontró a Santa, en homenaje a la famosa película Cuando Harry encontró a Sally, los creativos nos presentan por primera vez a un Papá Noel homosexual.

El anuncio festivo, en el que se muestra a Santa con su novio, está diseñado para marcar el cincuenta aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el país escandinavo. Las imágenes cuentan la historia de cómo vive Papá Noel su relación con Harry, un noruego maduro solitario aunque perteneciente a una gran familia. Cada año, ambos se conocen un poco más, pero se encuentran con un problema, y es que Papá Noel solo puede visitar una vez al año.

Al final, Harry envía una carta al Polo Norte que dice “Querido Santa, todo lo que quiero por Navidad eres tú” (All I want for Christmas is you, en referencia a la famosa canción de Mariah Carey) y, la siguiente Navidad, su deseo se cumple gracias a que Papá Noel decide pedir ayuda a los trabajadores de Posten para poder pasar más tiempo con Harry. Esa Navidad, comparten su primer beso.

Como era de esperar, ha generado multitud de reacciones entre los espectadores. Ahora bien, lo que probablemente sus creadores no se esperaban era que la mayoría de ellas fuesen positivas, dados los tiempos que corren, con miles de usuarios noruegos que acudían a las redes sociales para comentar lo “poderoso”, “innovador” y “necesario” que era una muestra como esta en televisión. Una de las reacciones más compartidas ha sido la de Mats Strandberg, marido de Johan Ehn, el actor que da vida a Harry en el anuncio.