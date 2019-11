Tuitea Trump fotomontaje a lo Rocky Balboa

El mandatario estadounidense Donald Trump sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras publicar un fotomontaje de su cara en el cuerpo del personaje Rocky Balboa.

La imagen corresponde a una edición del póster de la tercera película del personaje, interpretado por Sylvester Stallone.

Aunque el tuit no contiene ninguna descripción y sólo permanece la imagen, los cibernautas ya comienzan a comentarla y retuitearla, superando así los 156 mil me gusta.









La imagen fue publicada minutos después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmara que no permitirá la intervención extranjera en México, en relación a la declaratoria de los cárteles mexicanos como terroristas, según indicó ABC Noticias.

"En mi caso no quiero polemizar este día ni mañana. Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no", dijo, y aseguró "a los mexicanos, de aquí y de allá, que no hay nada que temer, y ya".