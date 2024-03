¿Tu pareja tiene a su ex en Facebook? Esto significa según la psicología

De acuerdo con la psicología, si te sientes incómoda con que tu pareja tenga a su ex en Facebook, es importante que hables con él sobre tus sentimientos, así como tus inquietudes de manera respetuosa y abierta. Él puede tener razones legítimas para mantener a esa mujer en sus redes sociales. Pero esto no significa que tu inseguridad o celos no sean válidos.

Partiendo de lo anterior, estas son algunas razones positivas y otras negativas que explican mejor por qué tu hombre no ha querido eliminar a su ex.

1. Por cortesía o por no llamar la atención

Lo sé, suena como el pretexto perfecto para verte la cara sin preocupación alguna. Es cierto que algunos hombres son infieles hasta por los codos, pero no siempre es así. A veces, tu pareja puede decidir no eliminar a su ex de Facebook, simple y sencillamente porque no le da tanta importancia a tenerla agregada como al drama que resultaría de quitarla, de manera que opta por dejar las cosas como están y seguir con su vida contigo.

2. Por razones prácticas

Si la expareja es un amigo en común de otras personas, mantenerla en Facebook puede facilitar la comunicación. Otra situación en la que sería práctico mantenerla en Facebook, es que compartan la custodia de sus hijos, por lo que es importante seguirse en al menos una red social para estar al tanto de su desarrollo o eventos especiales.

3. Porque aún no ha superado la relación

Este es un caso que entra en la categoría de “razones negativas”, pues salta una pregunta muy importante para siquiera saber si quieres seguir en una relación con él: ¿estás disponible emocionalmente para un vínculo de amor saludable contigo? Lo más prudente, y lo que te ahorrará tiempo y lágrimas, es que hables directamente con él sobre tus sentimientos al respecto. Y recuerda, no mereces menos que claridad, respeto y un enamoramiento bonito.

4. Porque quiere estar al pendiente de la vida de su ex

Esto puede ser una señal de que la persona aún no ha superado la relación o que aún tiene sentimientos por su ex. No necesariamente significa que aun la ama, puede ser incluso que lo que siente es rencor o algo similar. Lo importante es que todavía existe una emoción que lo une a ella, y esa misma emoción le impide eliminarla de Facebook. Es más que claro que no está listo para amar a nadie por el momento.

5. Porque quiere provocar celos a su pareja actual

Tal vez esto te sorprenda, pero muchos hombres se sienten tan inseguros de sí mismos que necesitan estarte causando celos para reconocer que te importan. Esto es una clara señal de que tu pareja no está emocionalmente disponible, y le queda trabajo que hacer en terapia antes de poder estarlo.