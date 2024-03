Diferencia entre SALDO ACTUAL y el CRÉDITO DISPONIBLE en mi tarjeta de crédito

Estar al tanto de tu saldo actual y crédito disponible es esencial para una gestión financiera responsable y para evitar problemas como el endeudamiento excesivo, cargos adicionales y la pérdida de control sobre tus finanzas.

Tu saldo actual en una tarjeta de crédito es la cantidad total de dinero que has gastado utilizando la tarjeta y que aún no has pagado. Este saldo incluye todas las compras, cargos y cualquier interés acumulado hasta el momento.

El crédito disponible, por otro lado, es el límite total de crédito que la entidad emisora de la tarjeta te ha otorgado. Representa la cantidad máxima que puedes gastar antes de alcanzar tu límite de crédito. Este límite se restará de tu crédito total a medida que realices compras.

La diferencia entre tu saldo actual y el crédito disponible es la cantidad de crédito que aún puedes utilizar antes de alcanzar tu límite. Si tu saldo actual es inferior al crédito disponible, significa que todavía tienes espacio para realizar más compras. Sin embargo, es importante recordar que eventualmente deberás pagar el saldo acumulado para evitar cargos por intereses. Mantener un equilibrio saludable entre tu saldo actual y el crédito disponible es fundamental para una buena gestión financiera.