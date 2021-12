Trabajó en Nochebuena y familia armó cena navideña en estacionamiento

Argentina.- Un trabajador de una estación de servicio en la ciudad de Córdoba, Argentina, tuvo que trabajar el 24 de diciembre, en Nochebuena, hasta el día siguiente, sin embargo, su familia se aseguró de que Leandro Medina, encargado de surtir gasolina en esta bomba, no pasara la Navidad en soledad.

Para ello, sus seres queridos fueron hasta su puesto de trabajo en horas de la noche para llevarle la cena y así comer todos juntos en esta estación en la localidad de Cruz del Eje. El conmovedor momento fue registrado por Renzo Gallardo, quien es cliente habitual de este local y conoce a Leandro.

“¡No podía no sacarles una foto y espero no les haya molestado! Era 24 de diciembre, 23:20 horas. El playero (surtidor de gasolina) en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia. Una de las mejores postales que van a ver en esta Nochebuena.No podía no sacarles una foto", escribió Gallardo en la publicación que compartió en su cuenta en Instagram.

Según reseñó TN, Leandro tendría unos 4 años trabajando en esta bomba de gasolina y, aunque es una labor demandante porque debe trabajar en estos días feriados, su familia se ha encargado de hacerlo sentir en casa incluso cuando no puede estar ahí.

“Justo me tocó pasar Nochebuena trabajando. Entonces, hablamos de pasarla ahí con mi señora, mis hijos, mis padres y mi hermano. Ellos no pudieron ir, pero pasamos juntos los cuatro”, contó a TN.

“Vimos que Renzo sacó la foto, pero estaba lejos y no había entendido lo que nos quería decir. Recibimos muchos mensajes de amigos y nos han llamado de varios lugares”, agregó.

Renzo relató que lo conoce desde muy jóvenes, así que sabe de cerca la buena familia que tiene. “Éramos vecinos de chicos y siempre voy a cargar nafta ahí. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Era increíble la imagen de ellos, los nenes jugando. Son una familia muy buena. Ellos me ven que saco la foto y les pido disculpas. La subí y a los diez minutos ya se había viralizado“, relató.