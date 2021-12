Video: Sacan cadáver de ataúd para pasearlo en moto

Ecuador.- El pasado 29 de noviembre en la ciudad de Portoviejo, Ecuador, un grupo de personas decidió sacar el cadáver de un joven para montarlo en una motocicleta y pasearlo por varios de los sectores que en vida recorría con más frecuencia.

De acuerdo con medios ecuatorianos, el hecho se dio en la tarde del pasado lunes en el sector de Portoviejo conocido como El Florón, en el este de esa ciudad. Las autoridades explicaron que el joven, identificado como Sandy Cedeño Menéndez, fue asesinado en la medianoche del pasado 28 de noviembre, en medio de otro velorio que se realizaba al interior de una casa. Las versiones de los testigos concuerdan en que el joven de 21 años participaba del acto fúnebre cuando dos hombres llegaron al lugar y le dispararon en ocho ocasiones.

Aunque el hecho de sacar el cadáver y montarlo en una motocicleta ya es polémico de por sí, lo cierto es que las acciones previas a este suceso también han sido tema de rechazo entre la comunidad de la Provincia de Manabí, de la cual es capital Portoviejo. Según se puede evidenciar en varios videos que se han hecho virales en redes sociales, los dolientes de Cedeño no solo lo pasearon, sino que antes de esto decidieron rociar el féretro con una extraña mezcla de agua, alcohol y un poco de marihuana.

Asimismo, durante el viaje que le hicieron sus amigos, se podía ver cómo el cuerpo del joven debía ser sostenido rígido con ayuda de dos hombres que lloraban mientras hacían el último recorrido con su “compañero de vida”.

“¡Es mi hermano, es mi hermano!”, gritaba otro hombre, llorando recostado en el interior del ataúd, mientras que otras personas intentaban sacarlo de este para así poder continuar con la escabrosa escena.

Por el momento se desconocen la identidad o las razones de los hombres que asesinaron a Cedeño, aunque el comandante de la zona 4 de Policía nacional, Pablo Ramírez, aseguró que el fallecido había salido un mes antes de prisión, en donde estuvo pugnando una pena por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

“De acuerdo a versiones de la familia habría tenido un tipo de amenaza, pero la misma no fue comunicada a la Policía Nacional, tampoco denunciada y lamentablemente ocurrió este hecho, estamos realizando las investigaciones correspondientes, de tal manera que en los próximos días tendremos resultados positivos”, informó Ramírez, a medios ecuatorianos, no sin antes asegurar que no había podido observar los videos del paseo de Cedeño en El Florón.

Finalmente, las autoridades señalaron que, aunque en otras oportunidades se habían visto despedidas “curiosas” en las que se realizaron bailes y hasta disparos al aire, lo cierto es que en la ciudad nunca se había observado una escena como esta, calificándola como “un acto aberrante e insalubre”.