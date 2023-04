Suspenden a maestra por rezar rosario en clases

La religión es una de las cosas que causan más división en las personas, ya que no todos profesan una. Y aunque hay que evitar estigmatizar a quienes lo hagan, a veces puede parecer inevitable cuando surgen confusiones y problemas.

Eso es lo que le pasó a Marisa Francescangeli, una maestra italiana de 58 años que terminó suspendida por rezar el rosario con sus alumnos.

Todo comenzó en el último día de clases antes de Navidad, cuando la profesora de historia, geografía y música tuvo que reemplazar a un colega durante una hora en tercer grado, en la escuela pública de San Vero Milis en Cerdeña donde trabaja.

Y como había confeccionado un pequeño rosario en forma de pulsera con los alumnos de cuarto, pensó hacer lo mismo con los de tercero. Así que sacó las cuentas que le habían sobrado para hacer la actividad y después rezar todos juntos el Ave María y el Padrenuestro, sin pensar que le terminaría costando caro.

Fueron dos madres que se molestaron y reclamaron por esto y tuvo que ofrecer disculpas en una reunión luego de que el director se lo comunicara, pero al parecer no fue suficiente.

“La suspensión llegó de todos modos. Llegó tres meses después. Creo que no me lo merecía y ahora me abruma la solidaridad, incluso de otras madres. Mis clases”, comentó según Italy 24.

Y esto debido a que en Italia los actos religiosos no están permitidos en las escuelas públicas, según infoCatólica.

Marisa no esperaba que esto le trajera problemas, por lo que su carrera iniciada en los años 80 se encontraba en un momento difícil por primera vez, aunque según ella no notó molestia en los niños.

“Todos contentos. Antes de partir recitamos el Padrenuestro y el Ave María. No creo que haya hecho nada demoníaco con el brazalete“, dijo según la fuente. Por lo que terminó suspendida por 20 días con reducción de salario. “Para mí fue un shock. En mi carrera nunca he tenido problemas. Me siento víctima de una injusticia“, agregó según TgCom24.

Para Marisa es inevitable sentirse triste porque asegura haber tenido buenas intenciones. “Para mí es una alegría ir a la escuela y no creo que haya hecho nada malo, además todos los niños están tomando clases de religión y se están preparando para su primera comunión. Para mí es una alegría ir a la escuela. Extraño a los niños”, comentó entre lágrimas a TgCom24.

Su caso tampoco ha quedado ignorado ya que Uil Elisabetta Mameli, abogada del sindicato, se encargará de representarla mientras recibe el apoyo de los padres y alumnos, a quienes espera volver a ver.