Hombre le disparó a Youtuber que quiso hacerle una broma

Una broma no es algo que se le hace a cualquiera, y claro que también depende de qué tipo sea. Al menos eso es algo que Tanner Cook, de 21 años, no olvidará.

El joven que se dedica a crear contenido para su canal de YouTube ‘Classified Goons‘ había decidido grabar una broma que no resultó como hubiera esperado.

PUBLICIDAD

Tanner suele hacer videos riesgosos como fingir orinar en público, hacerse pasar por empleado en las tiendas, pretender vomitar en un vehículo compartido y pedirle a desconocidos que hagan cosas extrañas.

Mientras filmaba en el centro comercial Dulles Town Center en Sterling, Virginia (Estados Unidos) un hombre llamado Alan Colie le habría disparado en el abdomen causando daños en su estómago e hígado.

Según el medio Comic Sands,se desconoce qué tipo de broma Tanner estaba jugando, aunque es probable que Alan se haya molestado como otros lo harían solo que con demasiada violencia y agresividad. Después fue encontrado sentado en el patio de comidas con el arma que habría usado para disparar al youtuber.

“Estaba jugando una broma, una simple broma pesada, y este tipo no se lo tomó muy bien y me disparó”, dijo el youtuber desde el hospital según la fuente, mientras que Jeremy Cook, padre de Tanner, contó lo que sabía del hecho.

“Estaban haciendo un video en el centro comercial y tratando de divertirse con la gente y este tipo no se estaba divirtiendo. Había un teléfono a su alrededor y lo estaban entrevistando o hablando con él, y no le gustó y sacó su arma y le disparó a mi hijo“, detalló. Así que mientras Tanner está en cuidados intensivos, la Oficina del Sheriff del Condado de Loudon se encarga de investigar el caso, al mismo tiempo que Alan enfrenta la justicia.

“Todo lo que hace es acosar a la gente. Esto no es una ‘broma’, es acoso. No digo que dispararle a la gente sea la solución, pero deja a la gente en paz, ¡Porque no todos van a jugar contigo!”, dijo ‘OaklandB0rn’ en Twitter.

A pesar de todo, el creador de contenido no piensa abandonar su estilo de vida y aseguró que volverá a grabar este tipo de videos.