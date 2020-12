Se aprieta grano y se le desfigura la cara

La cara de Mary Ann Regacho, una joven madre de 17 años de la provincia filipina de Nueva Écija, quedó seriamente desfigurada luego de se apretara un barrillo que le había salido poco después de dar a luz, reporta Newsflare.

Inicialmente, la adolescente no le dio mucha importancia al acné, ya que pensaba que se trataba de problemas hormonales. No obstante, luego apretó el grano y unos días después empezó a dolerle y a extenderse por su rostro "como un globo inflable". Así, el acné llegó a ocuparle parte de la nariz, las mejillas y la frente, y la molestia que le ocasionaba no le permitía dormir por las noches.

Teniendo en cuenta la agudización del problema, Albert, el marido de la joven, quien trabaja a tiempo parcial en una granja, se animó a grabar un video pidiendo a "las personas bondadosas" que hagan donaciones para llevar a su mujer a un hospital especializado, donde puedan diagnosticar qué es lo que está detrás del supuesto acné.

Mientras tanto, Mary Ann Regacho se encuentra desesperanzada y considera que el bulto en su cara es algo irreversible.