Revela Tania Ruiz que Peña Nieto está dedicado a su familia

Ciudad de México— El expresidente Enrique Peña Nieto está disfrutando su momento sin obligaciones laborales, así como a sus hijos y su nueva relación amorosa, aseguró su novia, Tania Ruiz.

"No está trabajando, le toca estar tranquilo. Después de tanto tiempo, se lo merece. Y, ¿saben qué es lo mejor? Que le está dando todo el tiempo a sus hijos, a su familia, y si hay algo que es lo más importante, es la familia", compartió la modelo, en entrevista.

La potosina, quien desde hace unos meses sostiene un noviazgo con el exmandatario, dijo que lleva una muy buena relación con los tres hijos de su pareja.

"La verdad, yo los quiero mucho a los tres, son muy lindos, Paulina, Nicole, Ale, todos en general se han portado divinos conmigo", agregó.

A finales de enero circularon unas fotografías en las que aparecían juntos en Madrid. A los pocos días, Peña Nieto y la exprimera Dama, Angélica Rivera, con quien estaba casado desde 2010, confirmaron su separación.

Por un tiempo, la modelo declaró que estaba soltera, hasta que en mayo ambos asistieron a una boda ya como pareja oficial.

Ruiz, quien es madre de la pequeña Carlotta, expresó que ni ella ni el expresidente se preocupan por todo lo que se dice de ellos.

"Nosotros nos enfocamos en todo lo positivo y ya. Si le das importancia a lo que la demás gente dice, nunca tendrías paz. Hay una frase que me gusta: 'Todos son santos cuando hablan de pecados ajenos'", compartió.

Tras ser captados cenando en Nueva York disfrazados, la modelo aclaró que lo hicieron para tratar de pasar inadvertidos.

"Al ponernos la peluca fue por privacidad. En todos lados siempre le piden fotos; la gente, muy linda, siempre se acerca con él, tiene muy buena intención.

"Íbamos pasando por una tienda de pelucas y nos metimos. Yo ya usaba, pero por gusto, porque me gusta cambiar de look, y compramos una", añadió Ruiz.

La rubia acudió el miércoles al mismo evento que Sofía Castro, hija de la exprimera Dama y quien fuera hijastra de Peña Nieto.