Galería: Ella es 'Natalia', la mujer psicópata con enanismo que se hizo pasar por niña

De acuerdo con el portal The Sun, Kristine y su ahora exesposo, Michael Barnett, adoptaron a Natalia Grace en 2010. En ese momento, un doctor determinó que la edad de Natalia era de seis años, sin embargo, la señora Barnett comenzó a sospechar que eso no era cierto: “Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico y ya tenía el periodo. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad”, relató la mujer.

Kristine Barnett dijo que la razón por la que decidieron abandonar a Natalia fue porque era una sociópata que amenazó con asesinarlos mientras dormían: “Ella hacía declaraciones y hacía dibujos diciendo que quería matar a miembros de la familia, enrollarlos en una manta y ponerlos en el patio trasero”, dijo al portal Daily Mail, a quien detalló que incluso una vez vio a la pequeña tratando de envenenar su café.

Luego de varios indicios de que Natalia no estaba bien mentalmente, la joven fue recluida en una unidad psiquiátrica estatal, pues supuestamente representaba un riesgo para los demás miembros de su familia. Luego de unos estudios que se le realizaron, fue un doctor quien descubrió que Natalia era mayor de edad pero padecía enanismo, por lo que los doctores le dijeron a la familia Barnett que la fecha de nacimiento de la niña era errónea.

En junio de 2012, luego de saber que la niña que adoptaron no era precisamente una pequeña,Kristine y Michael cambiaron legalmente la edad de Natalia a 22 años y alquilaron un departamento en 2013, donde dejaron sola a Natalia si ningún tipo de ayuda económica. Después, Michael le contó a un detective que hicieron eso porque tenían planeado mudarse a Canadá, ya que no se sentían a salvo estando cerca de Natalia.

Aunque los medios locales intentan hacer pasar a los señores Barnett como unos desalmados que abandonaron a su hija, fue Kristine quien salió a decir que no había nada de malo, ya que la niña jamás fue una niña. “Los medios me están pintando como un abusadora de niños, pero aquí no hay niños […] Natalia era una mujer. Ella tenía períodos. Ella tenía dientes adultos. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que sólo se diagnostican en adultos”, dijo.

Cabe mencionar que fue en 2014 cuando las autoridades encontraron sola a Natalia, quien les dijo que no sabía nada de sus padres adoptivos desde un año antes. Después de una investigación de cinco años, la pareja finalmente fue acusada la semana pasada por abandono, y aunque lograron obtener la libertad bajo fianza tras pagar una fianza de 5 mil dólares, este extraño caso seguirá en la corte.