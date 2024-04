Profesor lleva hot cakes a sus alumnos para que los prueben por primera vez

El gesto que tuvo este profesor con sus alumnos ha conmovido a la red. Resulta que les llevó hot cakes, ellos no los conocían y desató felicidad en el salón de clases.

El profesor decidió llevar hot cakes a sus alumnos en una escuela rural:

“Mis alumnos querían probar por primera vez hot cakes. Así que les llevo…”, dijo en la publicación.

La muestra de cariño del profesor hacia sus alumnos conmovió en redes sociales:

“Maestro miel, ¿dónde podemos depositarte para que lleves más cositas?”, “¿Qué más no han probado? Hacemos la vaquita para que el profe se los lleve”, “Los maestros deberían ganar más, nunca me cansaré de decirlo”, “La educación es un acto de amor… no sólo transmitir conocimiento. Te amo, maestro”, “¿7 am de sábado llorando? Claro que sí”.