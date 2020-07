Perrito llora junto a las cenizas de su dueño

Ciudad de México.- Los perritos siempre estarán ahí junto a nosotros en las buenas y en las malas.

Muestra de que nunca nos abandonarán es la de un lomito que se hizo viral en Twitter por su conmovedora devoción a su recién fallecido dueño.

La hija del difunto publicó unas fotos en su Twitter con las siguientes palabras: "Mi perro dormía a un lado de mi papá, él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten".