'No vayan a moteles hediondos'; Karely Ruiz anuncia que tiene ácaros

Durante una transmisión en vivo, la influencer Karely Ruiz compartió con sus seguidores que tiene ácaros en la piel por ir a un motel de “pocas estrellas”.

La regiomontana mencionó que por amor a sus fans, contaría el porqué de su comezón en la piel, terminando con una sugerencia: ‘No vayan a moteles hediondos, es mejor en la calle o en la plaza”.

“Para que se cuiden chicas, fui a un motel hace unas semanas y se me pegaron ahí ahorita estoy usando una crema que me recomendaron, me da mucha comezón en todo el cuerpo, pero se irán quitando”, dijo la joven de 22 años en sus redes sociales.