Mujer amamanta a su novio dos veces a la semana porque dice que es nutritivo

Una mujer vegana confesó que amamanta a su prometido porque extrañaba el sentimiento de darle leche a sus hijos y porque es “nutritivo” para él.

Se trata de la pareja entre Lana y Shawn Michaels, que en entrevista con The Sun relataron su inusual hábito alimenticio.

Lana es una ex profesora, vegana y madre de dos hijos de 11 y 7 años, y comentó que disfrutaba del sentimiento de darle su leche cuando eran pequeños."Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años", dijo, explicando que "realmente extrañaba la lactancia materna y la sensación de ella", comentó.

La mujer detalló que no quiere tener más hijos y que “son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn".

La pareja asegura que la idea de amamantar a su pareja llegó luego de tener una cita swinger (práctica de cambiar compañeros sexuales).Fue desde ese momento que Lana comenzó a tomar un suplemento en base a hierbas para reiniciar su producción de leche.

Además, Shawn afirmó que "no creemos que sea extraño y no nos importa si no es normal".

Por último, la pareja cree que si bien tomar leche materna siendo adultos es un tabú, pero que es “nutritiva” y que "hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros".