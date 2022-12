Maestra calma a alumnos de kínder con canción de Taylor Swift durante balacera

Ciudad de México.- Una maestra de un kínder en Guaymas,Sonora inmediatamente trató de mantener en calma a las y los pequeños cantando una canción de la artista Taylor Swift, mientras ocurría una balacera,

“Come on, I can hear you… ‘I Shake it off, I shake it off’… Very good everyone”, se le escucha decir a la maestra mientras pide a los menores quedarse en el piso.

A su vez, las y los niños se encontraban en el piso bajo las mesitas mientras se escuchaban los disparos.