Los Simpson también predijeron caos y disturbios por elecciones en EU

Ciudad de México— Los Simpson lo hicieron de nuevo.

Hoy por la mañana comenzaron disturbios en Washington, Estados Unidos, por parte de los seguidores del aún presidente Donald Trump, quienes se negaron a que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

Aún estando en pandemia, los fieles a Trump –que sigue alegando que hubo fraude- salieron a las calles (muchos de ellos sin respetar las medidas sanitarias) para dirigirse al Capitolio, sede del Congreso estadunidense, donde entraron a la fuerza y con violencia mientras tenía lugar la certificación ya mencionada.

Muchos se enfrentaron a golpes con la policía, otros más robaron artículos del lugar; también se vio a un hombre con la bandera confederada, considerada por muchos como un símbolo racista. Incluso, y desafortunadamente, murió una mujer que fue baleada durante los disturbios.

Volviendo al tema de Los Simpson, resulta que ya habían predicho –como en otras tantas veces- que las elecciones provocarían disturbios en enero cuando se hiciera el cambio de gobierno.

Foto: Fox

En el capítulo ‘Treehouse of Horror XXX’ (capítulo 4 de la temporada 32) puede verse que a Homero no le interesan las elecciones y que no sale a votar. Marge lo regaña, pero él solo responde: ‘¿qué tan malo puede ser?. Un segundo después se ve que ya es enero de 2021 y Springfield está en llamas y destruida debido a las protestas por los resultados de la elección.

En otro episodio (el primero de la temporada 11), Homero y Mel Gibson planean una película. En ella, el protagonista mata a todos los miembros del Congreso estadunidense e incendia el capitolio.

Foto: Fox

Al final, la idea es desechada.

Como pudiste ver, Los Simpson lo hicieron de nuevo.

Fuente: www.excelsior.com.mx