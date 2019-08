Galería: Valentina Sampaio, el primer ángel trans de Victoria's Secret

Ciudad de México.- Hace un par de días dábamos la noticia de que el desfile anual de la marca más famosa de lenceríaVictoria's Secret se cancelaba. Una de las críticas más fuertes que la empresa recibió de parte de sus consumidoras fue la poca o nula diversidad que reflejaba. El malestar no hizo más que incrementar después de las fuertes declaraciones que el jefe de marketing de Victoria’s Secret, Ed Rezek mencionara respecto al porqué la firma no contrataba a modelos de tallas grandes o transexuales en una entrevista para Vogue: “¿Y por qué no? Por que el show es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos. Eso es lo que es. Es el único del mundo en su especie y cualquier otra marca del mundo lo entendería al instante. Incluso los competidores que nos critican. Y nos critican por que somos el numero uno”, publicó El Universal.

La supermodelo declaró que este año el showAhora, después de tal golpe, la marca ha decidido reinventarse y abrirse a la diversidad para dejar entrar a sus puertas a la modelo brasileña Valentina Sampaio, quien sería la primer modelo trans en formar parte del universo de Victoria’s Secret.

Ella misma publicó la gran noticia con una foto en su cuenta de Instagram, donde la podemos ver en el backstage (con la icónica bata rosa) de la sesión de fotos para la nueva campaña de la línea Pink de Victoria Secret .

La modelo de 22 años, también compartió un video, donde además de lucir increíble, escribe: “Nunca dejen de soñar, gente”.

Ante tal noticia, varias personalidades se mostraron entusiasmadas con la noticia como Laverne Cox, una de las figuras más importantes de la comunidad transexual en Estados Unidos, que compartió su alegría en uno de los post de Sampaio: “Wow, por fin”. Así como sus nuevas compañeras de Victoria's Secret Lily Aldridge y la modelo brasileña Lais Ribeiro que compartió en twitter: “¡La primer transexual fotografiada para Victoria’s Secret! ¡Me hace muy feliz!”.





La noticia llega en un momento crucial para la firma, el cambio era necesario y los usuarios en redes sociales se encuentran receptivos ante ello. Nosotras, por otra parte, compartimos el mensaje que Sampaioescribió en sus redes: “Nunca dejen de soñar, gente. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo en ello”.