Estudiante expone con todo y suero conectado

Recientemente se viralizó un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quien fue grabado exponiendo en clase mientras sostenía un suero en la mano.

En la grabación se puede observar al estudiante participando en la actividad escolar mientras sostiene el suero.

El video tiene hasta el momento 4.8 millones de reproducciones y comentarios como: "No inventen!!! Que nivel de compromiso", "No quiero imaginar el nivel de exigencia que va tener si un día es docente, va decir que el venía con su suero en clases", "Él: no pues me van a operar a las 3 Ellos: si pero la exposición es a la 1 ya vienes?".