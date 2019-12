Escucha 'Ingrato' el cambio radical de Café Tacvba

Ciudad de México— Algunos opinan que la nueva letra está bien... fea. Otros aplauden el esfuerzo por la igualdad en tiempos de feminicidios.

Hace dos años, los integrantes de Café Tacvba anunciaron que dejaría de cantar 'La ingrata', pues la letra era una apología del delito.

La canción, que originalmente dice "No te olvides que si quiero, pues sí puedo hacerte daño. Sólo falta que yo quiera lastimarte y humillarte".

Este sábado, durante el concierto para celebrar sus 30 años, el grupo interpretó nuevamente la canción, pero con una letra completamente distinta, adaptada por la colombiana Andrea Echeverri.









La letra ahora cambia el sentido, pues es una mujer quien la canta y se defiende de lo que un hombre pueda decirle. Además, incluye también consignas que piden detener la violencia contra las mujeres.

No me importa si me quieres,

vale madre si me dejas.

Vengo a romper tu espada,

a mandarte a la chingada.

Ingrato

Porque soy independiente,

porque no te necesito.

No soy tu media costilla...

es respeto lo que exijo.

Ingrato

Como madre yo reclamo

ni una más es lo que pido.

Ningún macho abusivo

violará a una chava.

Que la violencia desaparezca.

La tolerancia sea bandera...

Foto: Instagram @cafetacvba

Aunque al inicio, la canción no cambia de letra es justamente en la parte más violenta que Andrea Echeverri incluyó esa modificación a petición de los integrantes de Café Tacvba.

Aquí puedes ver la nueva versión de la canción: