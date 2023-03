Dejan los hábitos y se enamoran

Hay historias de amor que no tienen nada que envidiarle a las que se producen en Hollywood y que luego se proyectan en las grandes pantallas del mundo. Y es que muchas veces, la realidad puede superar a la ficción.

Un caso como este es el de Tomás y Massiel, dos jóvenes mexicanos que protagonizaron una historia de amor que enterneció y conmovió a las redes sociales. Según información de Debate, Tomás utilizó su TikTok para contarle a sus seguidores cómo fue que dejó la vida de ser religioso por amor.

PUBLICIDAD

Este joven conoció a Massiel luego de 7 años estudiando para convertirse en sacerdote. La chica, por su parte, también estaba preparándose para seguir una vida vinculada a la fe, ya que estaba en el convento.

Ambos ya se conocían, pero cada uno estaba dedicado a sus tareas apostólicas. Durante los 7 años que estuvo en el seminario, Tomás se dedicó a distintas actividades de servicio y a veces veía a Massiel pero solo eran amigos.

Luego de ese tiempo, Tomás sintió que la vida religiosa no era para él y decidió abandonar la iglesia. Aquí es donde sucedió una coincidencia que podría ser obra del destino: el joven se enteró que Massiel también había dejado de ser monja.

Debido a ese hecho que los unía, decidieron retomar el contacto. Tomás quería volver a hablar con ella con la intención de preguntarle por qué había dejado el convento, así que tuvieron un par de citas.

Sin embargo, lo que parecía una amistad se fue transformando en algo más a medida que se iban conociendo. Hasta que un día Tomás se sintió profundamente enamorado de Massiel.

“La cosa es que la vi, y la vi muy distinta, muy linda con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única. No sé, pero todo empezó realmente cuando empezamos a hablar. No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y no sé, el otro no la escucha sino simplemente la contempla“, comentó en un video.