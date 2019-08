Confirman película de 'Malcolm el de enmedio'

Ciudad de México.- Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm el de enmedio' confirmó una película de la serie.

“Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película”, expresó el actor al sitio Malcolm France.

Durante una entrevista en Francia, el actor confirmó que “Un guión está en preparación. No estoy seguro de qué puedo hablar o no, pero sería una película. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios“.

Según Muniz, desearía una nueva temporada de 10 ó 12 capítulos porque le da la oportunidad de desarrollar lo suficiente las historias de cada uno de los miembros de la familia y saber en qué se han convertido los protagonistas.