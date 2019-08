Yalitza Aparicio cobra 30 mil pesos por convivir con sus fans

Ciudad de México- Yalitza Aparicio sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer que cobra hasta 30 mil pesos por convivir con sus fans, según la periodista Ana María Alvarado.

Alvarado, colaboradora en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, dio a conocer en una columna del diario 24 horas que la oaxaqueña solicita dicha cantidad para eventos con sus seguidores.

Ella hizo una película para defender a la clase trabajadora. Más lejos no puede estar, ahora entre guaruras y no quiere dar entrevistas. Las reuniones, el Meet and Greet lo vende en 30 mil pesos para fotos y convivir con ella. Luchó por su clase trabajadora y ella, en las nubes”, dijo en una videocolumna.

La comunicadora también dejó ver que Aparicio es manejada por una agencia neoyorquina que ‘le está dando trato de estrella, lo cual no está mal, pero tal vez estén exagerando’