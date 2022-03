Carga su Tesla y le cobran 600 mil dólares

En China, un hombre cargó su Tesla Model 3 en un supercarcador de la marca de autos eléctricos, sin saber que tendría que pagar cientos de miles de dólares.

Según contó a CnEVPost, un blog de China, acudió a un suercargador de Tesla para cargar su auto nuevo, pero al día siguiente le informaron que debía pagar 600 mil dólares (aproximadamente, 12.8 millones de pesos).

Aunque en China cargar un auto eléctrico no es gratis, tampoco es posible que se deba pagar una cantidad tan alta por conectar un vehículo.

No obstante, esto le pasó a un residente de China y si no paga lo que debe no podrá cargar su Tesla, pues la misma app de la compañía se lo advirtió.

De acuerdo con los cálculos, su auto recibió cerca de un millón 923 mil 720 kWh durante el periodo de carga. Con esa cantidad de energía que recibió el vehículo, hubiera sido posible cargar por completo 32 mil unidades.

Una vez que recibió la noticia de que debía 600 mil dólares, el hombre decidió informar del problema a la compañía de Elon Musk, y según las investigaciones de Tesla, este error se presentó porque el sistema que registra la cantidad de energía suministrada falló.

Finalmente, Tesla dijo que va a investigar si más autos tienen este problema para que los usuarios no terminen pagando de más.