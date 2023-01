Booking ofrece 13 mil pesos a familia de mujer que murió intoxicada en departamento que rentó

Ciudad de México.- De visita en la CDMX para acudir a la Fórmula 1 de 2022, el monóxido de carbono intoxicó a los hermanos Andrea, Marco y Angélica Arce, a tal grado que a esta última le costó la vida.

La causa fue una de las más comunes e inadvertidas, sobre todo en departamentos: una fuga en el calentador de agua que, por estar en un área mal ventilada, emanó el gas tóxico prolongadamente y sin que ellos lo supieran. Además, padecieron también la inexperiencia médica para tratar estos casos.

"El tratamiento, en la mayoría de los casos se aplica oxígeno, pero lo óptimo sería ponerlos en una cámara hiperbárica y en menos de 15 minutos se estabilizan, pero prácticamente ningún hospital tiene una, además de que hay pocos médicos capacitados", explica el toxicólogo Augusto Figueroa, especialista en Urgenciología.

Solo suero

Los Arce tenían más de un año planeando el viaje. Volaron desde Tijuana el 28 de octubre y se hospedaron en un departamento ubicado en Constitución 14, Colonia Escandón, que encontraron a través de la plataforma Booking.com. El lugar contaba con una habitación, un baño, sala comedor y cocineta... y el bóiler en el área común.

El primer día estuvieron fuera más tiempo, entre presenciar las carreras, conocer la Ciudad y cenar. Llegaron al hospedaje a las 22:00 horas. Marco pasó la noche vomitando y, aunque Angélica quiso ayudarlo, sus piernas no le respondieron y se desmayó en la puerta del baño.

Andrea pasó la noche normal, pero al despertar se sintió cansada al extremo. Acudieron al médico, el cuál solamente les recetó electrólitos, les pidió no asolearse y les recomendó descansar.

"Nos dijeron que estábamos súper deshidratadas y nos dio algo para las náuseas y el dolor de cabeza", recuerda Andrea.

El sábado, todavía débiles, estuvieron sólo cuatro horas en el Autódromo. Querían descansar, pues al otro día era la carrera final. Ya el domingo, Andrea fue la primera en meterse a bañar. Al salir tomó un ibuprofeno para el dolor de cabeza y se acostó. Lo último que recuerda es despertar "sin sentir el cuerpo", mareada y pidiendo ayuda a su hermano.

Al parecer, Marco intentó varias veces durante la noche mover a sus hermanas, pero también estaba debilitado. Fue él quien llamó para pedir ayuda a un familiar, quien también se encontraba en la Ciudad.

El último contacto que tuvieron con su madre, Gloria Ojeda, fue una llamada la noche anterior en la cual le hicieron saber que ya estaban mejor, sin embargo, cuando trató de volverlos a contactar, ya no recibió respuesta.

"Al día siguiente les mando mensaje y nada, cuando entonces me habla mi cuñada y me dice, oye, que los niños están bien malitos, ahorita los van llevar a urgencias", narra Gloria, "en ese momento sentía que me moría".

Más que oxígeno

Los trasladaron al hospital y Angélica falleció. El peritaje confirmó intoxicación por monóxido de carbono.

Todavía con la esperanza de que fuera un error, Gloria y otros familiares llegaron a la CDMX, a recuperar el cuerpo y hacer todo por Andrea y Marco.

En el Hospital Ángeles, los hermanos recibieron oxígeno supletorio, pero la familia presionó para que fueran ingresados a una cámara hiperbárica. Mireille Arango, la toxicóloga que los trató, está segura que de haberse mantenido sólo con el oxígeno, los hermanos habrían tenido una recuperación más lenta y con más secuelas físicas.

"Lo importante de utilizar la cámara hiperbárica es reactivar las partes de la célula que se encuentran inactivadas debido a la presencia del monóxido de carbono", describe la doctora.

Asegura que las estadísticas alrededor de las muertes por intoxicación son muy pobres, a pesar de que el Gobierno ha catalogado al fenómeno de vigilancia epidemiológica.

Justicia

Ya estabilizados, los Arce volvieron a Tijuana para continuar con su tratamiento. Casi tres meses después, Andrea seguía teniendo secuelas, como problemas de movilidad y de equilibrio. Gloria enfrenta el duelo y, a la vez, busca justicia por lo que considera una negligencia que cobró vidas.

"El dueño del departamento ni siquiera se nos ha acercado a ofrecernos las condolencias o para ponerse a nuestra disposición, entiendo que no lo hizo a propósito, pero al fin de cuentas sí fue su culpa", reprocha.

Booking.com simplemente les ofreció un cupón por el valor total de la renta, además de dejar de promocionar el departamento. El hospedaje les costó 13 mil pesos; en terapias y traslados, la familia ha gastado más de medio millón de pesos.

"Yo se que ya no voy a volver a abrazar ni besar a mi hija, con todo el dolor de mi corazón lo acepto, pero lo que no acepto es la injusticia, que este tipo de muertes, que son absurdas, sigan pasando por ahorrarse unos cuantos pesos", dijo.

Quiere que se legisle para que las aplicaciones de hospedaje implementen mecanismos de protección a los usuarios y que los reglamentos de construcción y su vigilancia sen más estrictos.