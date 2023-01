Hombre interrumpe boda; prometido de su hija se estaba casando con otra

Honduras.- En Choluteca, Honduras, un padre de familia interrumpió la boda del prometido de su hija cuando este estaba a punto de casarse con otra mujer.

Las grabaciones muestran como una pareja se encuentra casándose en un lugar al aire libre cuando repentinamente un hombre interrumpe furioso la realización de la ceremonia para reclamarle al novio la supuesta traición.

"Me van a perdonar pero aquí no hay boda ni pi... hijos de pu... semejante hijo de pu... te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes... qué me vas a decir que no ahora. Me fuiste a pedir su mano hijo de pu... vengo de trabajar. Te mereces morir hijo de la gran pu... ", se le oye gritar al hombre frente a todos los invitados.

En otros videos se ve al padre de la novia engañada discutiendo acaloradamente con los invitados, quienes salieron en defensa del novio. Sin embargo, la ira del señor no tiene freno y comienza a gritar "mi hija es ingeniera, no es cualquier mier... ".

En otro audiovisual captan la llegada de la novia a la boda, quien molesta reclama su lugar como la primera novia: "Es mi hombre". Luego se arma otro alborota en el con la llegada de la mujer, sin embargo, ella decide retirarse.