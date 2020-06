¿Bob Esponja es gay? Nickelodeon reforzó la teoría

Internet

Durante mucho tiempo se ha debatido sobre la sexualidad de Bob Esponja y algunos están tomando un tweet de Nickelodeon como su salida definitiva del closet.

La red incluyó una foto del querido personaje animado en un tweet reciente celebrando el Mes del Orgullo Gay.

Bob Esponja aparece en el tweet junto con el actor Michael D. Cohen, de "Henry Danger", que es transgénero, y el personaje de Avatar Korra, de "The Legend of Korra", que es bisexual, publicó CNN.

"Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month" (Celebrando el Orgullo Gay con la comunidid LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses), se lee en el tuit.

La etiqueta “#SpongeBobIsGay” (Bob Esponja es gay) comenzó a ser tendencia, ya que muchos concluyeron que el tweet era la confirmación de la sexualidad del personaje.

Debido en parte a su estrecha relación con su mejor amigo, Patrick Starfish (Patricio Estrella, en su versión en hispanoamérica), internet había decidido hace mucho tiempo que Bob Esponja era gay.

Pero el creador del programa, Stephen Hillenburg, rechazó las especulaciones sobre la relación y la sexualidad de los personajes en 2005.

Hillenburg murió en 2018 a la edad de 57 años debido a complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica.

"No tiene nada que ver con lo que estamos tratando de hacer", dijo Hillenburg en la revista People. "Nunca quisimos que fueran homosexuales. Considero que son casi asexuales. Solo estamos tratando de ser divertidos y esto no tiene nada que ver con el programa".