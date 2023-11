Siempre un paso adelante

Poco más de tres décadas de trabajo comprometido y la incesante expansión que Miscelec ha mostrado a lo largo de ese tiempo provocó que las cámaras empresariales de la ciudad determinaran que el negocio liderado por Sergio Huerta Arneros debía ser reconocido como la Empresa del Año.

La mención tomó por sorpresa al presidente del grupo, quien se encontraba en un viaje de trabajo cuando fue notificado.

“Fue una sorpresa para mí, me notificaron dos semanas antes del evento y pensé en escribir un discurso, pero mejor dije lo que me salió del pecho porque no hay nada que inventar, yo puedo describir la historia de Miscelec en cualquier momento”, expresó Sergio Huerta sobre el emotivo momento que vivió la noche en que le entregaron a él y a su equipo la presea ‘Estrella Ascendente’, por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sobre la elección de Miscelec por encima de otras propuestas que fueron consideradas, dijo que seguramente los miembros del consejo vieron el crecimiento del negocio, pues la empresa se ha convertido en un referente en el tema eléctrico al vender y asesorar en materia de tecnología a constructoras y maquiladoras.

“Ellos ven el crecimiento del negocio, principalmente. Nosotros en poco tiempo hemos abierto sucursales de Segisa y Miscelec, y hace cinco años abrimos la tienda de iluminación Edison, así que ven el desarrollo de las mismas y la participación del mercado que vamos teniendo con la industria, con los contratistas”.

El líder fundador reflexionó con respecto a la actualidad de la empresa, y dijo saber a qué se debe que ningún colaborador, empezando por la cabeza, se estacione en una zona de confort en la que no se permitan avanzar.

“Nos debemos principalmente a la atención al cliente, a buscar responder a la necesidades del mercado, conocer las tecnologías, actualizarnos para preparar a los clientes frente a esos cambios, y tomar el riesgo de tener esos productos y ayudar a las firmas de ingeniería a que también ellos presenten a sus clientes los productos de innovación que deben instalar por los cambios de tecnología”.

Resumió que, así como el cliente va creciendo y demandado productos y servicios, ellos como proveedores tienen que avanzar a la par, incluso, un paso más adelante.

“No podemos decir ‘yo nada más surto esta línea, esa no’, sino que vamos viendo las necesidades y tenemos que estar listos para poderlos apoyar técnicamente”.

En Miscelec, los equipos se reúnen cada 15 días para planear las estrategias a implementar. Luego de la retroalimentación, Huerta toma decisiones, junto con el director Jorge Dueñas, atendiendo lo que a cada uno compete. El primero se encarga del área comercial y financiera, y el segundo a la operación del negocio y a resolver problemas en cada departamento. Es así como se complementan.

Crecimiento constante

Miscelec inaugurará su tercer sucursal en la ciudad de Chihuahua, el próximo 8 de diciembre, con lo que refrenda su liderazgo en el mercado.

“Son puntos de venta estratégicos Ya estamos en Tecnológico y Sicomoro, en Industrias y Juan Escutia y la tercera estará en Industria y homero”, señaló el presidente.

En Ciudad Juárez, la apertura de una segunda sucursal de Miscelec se realizó en agosto de 2022, y obedeció al dinámico ritmo de la actividad industrial y empresarial que hay en la localidad, además de la fuerte demanda de material eléctrico y soluciones en iluminación que requiere el sector de la construcción.

En respuesta, y con el firme propósito de seguir manteniendo un elevado nivel de atención a los clientes, fue necesario emprender un proyecto que pusiera al alcance los productos más solicitados.

La importancia del recurso humano

Personal de todos los niveles y departamentos reciben capacitaciones periódicas, lo que los faculta para poder promover de la manera más eficiente los productos que comercializa la empresa.

“Lo mismo con los líderes, debemos estarnos capacitando y transmitir estos conocimientos para ir formando una cantera de vendedores. A lo jóvenes que vemos entusiastas los promovemos a compras o les damos otro nivel de puesto. Vamos formando líderes porque es difícil traerlos de otras partes porque ya traen sus propias ideas, y la formación aquí es de un ritmo de trabajo, un compromiso y una responsabilizada hacia el cliente, siempre con actitud de servicio”

El dinamismo de la ciudad también alerta a la empresa para ofrecer las mejores condiciones laborales y detener así la posible rotación que se puede dar.

“Este año detuve la rotación con un incremento importante en el sueldo de los almacenistas, lo que les impide irse a una maquiladora, y aparte estamos seleccionando gente para poderla formar en otros departamentos”.

Es por estos valores, por su volumen de ventas, expansión y liderazgo que Miscelec obtuvo el nombramiento de Empresa del Año.

Al respecto, Huerta dijo que “un reconocimiento como este a mí me motiva a seguir adelante, quiere decir que voy por buen camino y que lo que he hecho sí se ve”.