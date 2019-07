Cae presunto asesino de 3, incluyendo su padre y hermano

Los Ángeles – La Policía de Los Ángeles atrapó a un hombre de 26 años acusado de disparar a su padre y su hermano, y de herir a su madre en un edificio de apartamentos en Canoga Park el jueves por la mañana, y luego cruzar el Valle de San Fernando hasta una gasolinera en el norte de Hollywood. matando a tiros a una conocida e hiriendo a un hombre.

Horas más tarde, según la Policía, Gerry Dean Zaragoza aparentemente regresó a Canoga Park y, a una milla y media de la primera escena del crimen, trató de robar a un hombre frente al Bank of America.

La Policía también dice que mató a alguien en un autobús de Orange Line en Victory Boulevard y Woodley Avenue en el área de Van Nuys el jueves por la tarde.

Considerado armado y peligroso, Zaragoza permaneció suelto hasta el jueves por la tarde, mientras una persecución del LAPD lo perseguía.

No lejos del tiroteo del autobús, dos oficiales lo vieron y detuvieron al sospechoso.

Estaba armado con un arma de calibre similar utilizada en los homicidios, dijo la Policía, pero aún no se ha confirmado si era la misma arma.

“Los oficiales vestidos de civil que habían estado vigilando el área lo llevaron bajo custodia”, dijo el capitán. Billy Hayes, quien dirige la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. “Hubo un pequeño uso de la fuerza, pero fue puesto bajo custodia. Obviamente es un individuo violento. Ponemos enormes recursos en esto “.

Los disparos provocaron una alerta táctica en todo el Valle de San Fernando, dijo el teniente Chris Ramírez, declinando decir si los detectives creían que Zaragosa todavía estaba en el valle, escondido o que había huido del área. Esa alerta continuó hasta el jueves por la tarde.

“No sabemos exactamente cuál era el motivo o por qué (las víctimas) fueron atacadas”, dijo el teniente Kirk Kelley, un detective de la policía de Los Ángeles en la escena del tiroteo en North Hollywood. “Todavía estamos concentrados en localizarlo”.

Hayes dijo que la Policía hablará con la madre del sospechoso para tratar de averiguar qué condujo a la violencia: “Vamos a tratar de hablar con ella”.

En la escena del primer tiroteo, la cinta policial revoloteaba justo afuera de la entrada del edificio de apartamentos. Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles con equipo táctico y gafas de sol, con un rifle colgado en el pecho, se paró frente a un parche de hierba y árboles. Se podía ver a los detectives en trajes que caminaban por un pasillo desde el callejón de estacionamiento hasta el interior del edificio de apartamentos.

La Policía dijo que el primer tiroteo de Zaragosa ocurrió alrededor de las 2 a.m. en el edificio de apartamentos en el bloque 21900 de Roscoe Boulevard. Las tres víctimas fueron encontradas dentro de una unidad sangrienta del primer piso.

Los paramédicos declararon muertos en el lugar al hermano de 20 años de Zaragoza y al padre de 50 años. La madre del sospechoso fue llevada a un hospital con una herida de bala; Ramírez dijo que estaba en condición estable.

Alrededor de las 2:45 a.m., se produjo el segundo tiroteo en una estación de servicio en la cuadra 6700 de Vineland Avenue en North Hollywood.

“Todavía estamos tratando de averiguar cómo se abrió camino allí”, dijo el portavoz de LAPD Josh Rubenstein. “Pero hubo un tiempo muy corto entre (los tiroteos)”.

Rubenstein dijo que la policía cree que Zaragosa disparó a las dos víctimas, un hombre y una mujer, fuera de la estación de servicio. Ella murió en un hospital, mientras que el hombre permaneció en estado crítico. La Policía no ha revelado la relación entre Zaragosa y estas víctimas.

Más tarde el jueves por la mañana, los detectives en la escena rodearon lo que parecía ser un rastro de sangre fuera de la gasolinera Shell y el mercado de alimentos. Se podían ver varios agujeros de bala en la pared del edificio.

Un trabajador de un restaurante de barbacoa cercano tuvo que ir más allá de la cinta policial para encender los hornos.

“Es realmente una locura”, dijo Domingo Gutiérrez. “Nunca esperaría que algo así sucediera. Quiero decir, un niño aquí falleció en un accidente automovilístico el mes pasado, pero nunca disparos. Es bastante aterrador “.

Horas después del tiroteo en la gasolinera, alrededor de las 7:45 a.m., Zaragoza intentó robar a alguien que se encontraba en un banco de América en Canoga Park en Sherman Way y Topanga Canyon Boulevard, dijo la Policía. No se reportaron heridos.

Ningún motivo posible para cualquiera de los disparos ha sido sugerido.

Alrededor de las 10:30 a.m., los familiares de las tres víctimas en Canoga Park llegaron al apartamento. Hablaron con la policía. Uno parecía estar en lágrimas.

Se fueron poco después y la escena quedó cerrada. Los residentes se mudaron dentro y fuera del complejo, pero solo con una escolta policial.

La vecina Ruth Bárcenas vive en un apartamento cerca de la escena del tiroteo. Ella dijo que a menudo veía a las víctimas.

Ella dijo que la madre limpiaba el área cubierta de hierba afuera, saludando a sus vecinos mientras caminaban. Ella dijo que el padre a menudo salía a fumar. Pero ella dijo que nunca ha visto al sospechoso.

Amanda Williams, de 29 años, vive en un edificio de apartamentos al este del complejo donde tuvo lugar el tiroteo. Su balcón da a un callejón donde la policía y los vehículos de la policía pululaban el jueves por la mañana.

Williams se despertó con el sonido de helicópteros zumbando por casualidad, con la policía usando sus altavoces. Ella no podía escuchar lo que estaban diciendo, pero sentía urgencia.