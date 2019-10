Ardilla pide ayuda a una mujer para salvar a su cría

Williamsburg – Una mujer llamada Tia Powell, caminaba por un sendero en el Parque Kiwanis en Williamsburg, Virginia, cuando notó que una ardilla la seguía.

En un momento dado, el animal se interpuso en su camino, bloqueando su paso. Al darse cuenta de que la ardilla no la iba a dejar pasar, Powell la siguió y descubrió una ardilla bebé con una pata lesionada.

Según informa CBS News, el Departamento de Policía de Pulaski en Virginia compartió la historia en su página de Facebook, describiendo de forma muy emotiva el momento en que Powell fue “abordada por una ardilla”.

Powell le dijo a la estación de televisión que decidió tomarse en serio a la ardilla cuando le tiró de la pierna del pantalón. Decidió seguirla y la llevó hasta el bebé herido, publicó La Opinión.

“Estaba conmocionada, sin palabras y emocionada porque nunca me había sucedido algo así antes. Me sentí mal porque lo aparté la primera vez en lugar de esperar a ver qué quería. Mis hijos y yo amamos a los animales, así que ver que el bebé estaba herido y le dolía, y la madre no podía ayudar, fue triste.

Después de sacar al bebé herido del camino, Powell notó que su madre aún no la dejaba marchar y continuó siguiéndola. En este punto, la mujer de buen corazón alimentó a las ardillas con un sándwich que tenía y observó cómo intentaban saltar a un árbol. Sin embargo, decidió pedir ayuda cuando se dio cuenta de que la ardilla bebé todavía estaba luchando por subir al árbol.

Llamó a la Sociedad Protectora de Animales, y se sorprendió cuando el Departamento de Policía de Pulaski llegó poco después.

Aunque Powell no sabe cómo se lastimó el bebé, cree que un gato callejero cercano podría haber sido el causante de la herida. Debido a esto, el grupo de rescatadores decidió trasladar a las ardillas a un área más segura con más árboles.

La semana siguiente, Powell llevó a sus hijos al lugar donde la ardilla la abordó por primera vez, y vio a dos de los animales mirándola desde los árboles de arriba. Ella cree que podrían haber sido las mismas dos ardillas que rescató.

El Departamento de Policía de Pulaski elogió a Powell, o a la “Susurradora de ardillas” como la llaman, por confiar en sus instintos y ayudar a los animales.