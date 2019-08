Relatan su lucha de pertenecer 'aquí y allá’

Chicago – Hace nueve años, Christian Galván Mateo, fue deportado. Las autoridades de inmigración lo detuvieron en un autobús Greyhound junto ‘con sus maletas y sueños’, contó durante su estancia en Chicago; la semana pasada pisó suelo estadounidense por primera vez después de aquella experiencia, publicó el rotativo Chicago Tribune.

Galván regresó, pero ahora en representación de Otros Dreams en Acción (ODA), una organización dedicada a apoyar a jóvenes que fueron deportados o forzados a retornar a México después de haberse criado en EU.

Galván, de 30 años y Maggie Loredo, de 28 —cofundadora y vice-directora de ODA— quien se vio forzada a abandonar EEUU en 2008, estuvieron en Chicago para compartir experiencias, las dificultades que se enfrentan al regresar a México, y también para mostrar que es posible reconstruir sus vidas y tener un hogar “aquí y allá”.

Sus raíces están en los dos países, dicen.

Quieren extinguir la connotación negativa de la popular frase “ni de aquí ni de allá”. Su meta es mostrar que no son invisibles en ninguno de los dos países, y que su situación como la de cualquier ciudadano binacional, requiere la atención de ambos gobierno y organizaciones.

“Queremos hacer hincapié en que somos de aquí (EU) y de allá (México). No porque ahora vivimos en México dejamos de ser parte de este país. Nunca dejará de ser el lugar donde crecí, donde está mi familia, comunidad y cultura”, dijo Loredo, cuyos padres inicialmente emigraron de San Luis, Potosí a Dalton, Georgia cuando ella tenía 2 años. Ahora, Loredo vive en la Ciudad de México y dice que en los casi 10 años que lleva ahí, ya la considera su hogar.

Ambos fueron invitados por Loyola University y se reunieron con organizaciones locales pro inmigrantes como Lake County Immigrant Advocacy, Organized Communities Against Deportations, entre otras.

“Nuestras comunidades no desaparecieron con la deportación ni al retornar. No nos daremos por vencido por el derecho humano de pertenecer en ambos países. Seguiremos luchando por nuestras familias y comunidades y sobre el derecho de ser de aquí y de allá y por la reunificación de familias”, dijo Loredo. “La meta es fortalecer nuestras redes y seguir organizando, resistiendo y trabajando para apoyar a más gente que este viviendo estos procesos en México o EU”.

ODA es una iniciativa de la autora Jill Anderson, quien escribió el libro ‘Los Otros Dreamers’, donde detalló las experiencias de jóvenes que fueron deportados y forzados a retornar a México después de haber crecido en EU. El programa primero fungió como una red de apoyo, un par de años después se convirtió en una organización sin fines de lucro que ofrece recursos para esa comunidad. Ahora trabajan para hacer sus experiencias visibles y así influir en las políticas y leyes de ambos países.

En [email protected] House, el nombre de sus oficinas localizada en la colonia Centro de la Ciudad de México, ofrecen también actividades culturales y sociales. Por medio de la organización, Loredo y Galván, obtuvieron una Visa de turistas para viajar a EU y participar en eventos educativos en universidades.

Loredo dice que su meta es crear alianzas y trabajar con otras organizaciones en EU para que esa comunidad sea reconocida. Quiere que la gente no sólo conozca sobre el trauma que sufrieron al regresar, sino también, que allá pueden retomar sus sueños y tener una vida.

Para Galván, su historia es agridulce. Fue detenido cuando iba de Nueva York a Ohio con la esperanza de trabajar y ahorrar dinero para regresar a la universidad, contó.

Galván, biólogo graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro de biología en inglés, relató su experiencia desde cruzar la frontera a los 14 años, hasta su vida en Nueva York junto con su padre. Aprendió inglés e intentó asistir a la universidad hasta que su padre, un artista de tatuajes, no pudo seguir pagando por su educación. Fue entonces cuando decidió subirse a aquel autobús para “perseguir sus sueños”, recuerda.

Según Galván, oficiales de inmigración lo interrogaron en una revisión de rutina. “Mi error fue que fui muy honesto. Me preguntaron sobre mi estatus y les dije que era un estudiante indocumentado”, contó.

En aquel entonces, Galván tenía 20 años. Después de ser detenido, estuvo en un centro de detención por tres meses hasta que se presentó frente a un juez y firmó su salida voluntaria, explicó.

Al regresar a México, “llegué sin nada”, contó. Recuerda que estuvo deprimido un par de meses hasta que su madre, lo animó a seguir adelante. Mientras estudiaba en la UNAM, conoció ODA y poco después se conectó con Loredo.

“Nuestro lema es muy poderoso, no sólo pertenecemos a México, también a EU porque hemos vivido fuertes experiencias en los dos lugares”.

Cuando Loredo terminó la secundaria tomó la decisión de abandonar EU y a su familia para regresar a San Luis, Potosí. Como indocumentada no veía la manera de seguir estudios universitarios, así que prefirió probar suerte en su país natal. Vivió con sus abuelos por unos años, trabajó como maestra de inglés y traductora, hasta que conoció a Anderson y de ahí se enfocó del todo a ODA.

Para ella, pisar suelo estadounidense ahora tiene otro sentido porque ya no lo hace con miedo, dijo. Y a pesar de que está aprendiendo a vivir en México, sintió nostalgia al visitar Chicago.

“A veces me pregunto cómo sería si me hubiera quedado, si viviera aquí (en Estados Unidos), pero he aprendido y crecido mucho, y ahora tengo una labor mucho más grande”, dijo. “Aún lo considero mi país, crecí aquí, soy mexicoamericana”.