¿Qué pasa si sueltas a 25 avatares de IA en una ciudad virtual?

Monterrey.- ¿Qué sucede cuando sueltas a 25 avatares de Inteligencia Artificial (IA) en una ciudad virtual? Un estudio reciente se propuso ver qué harían y resulta que no son tan diferentes a las personas reales, reportó Business Insider.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford y Google realizó un experimento para ver cómo los avatares generativos de IA pueden simular un comportamiento humano creíble, como la memoria, usando Modelos de Lenguaje Extenso (LLM, por sus siglas en inglés).

Para ello, los investigadores crearon 25 avatares de IA con diferentes identidades y observaron cómo interactuaban entre sí y con su entorno en una ciudad virtual llamada Smallville. Esta ciudad incluye un dormitorio, parque, escuela, cafetería, bar, casas y tiendas.

Para simular el comportamiento humano, los investigadores usaron GPT 3.5, el modelo anterior de ChatGPT, para incitar a los avatares a realizar tareas específicas como leer un libro o hablar con un bibliotecario.

Luego de algunas observaciones, los investigadores concluyeron que esos avatares generativos podían producir comportamientos sociales individuales y emergentes creíbles.

Los avatares de IA llamados Isabella Rodríguez y Tom Moreno, por ejemplo, debatieron sobre las próximas elecciones de la ciudad. Cuando Isabella le preguntó a Tom qué pensaba de Sam Moore, el candidato a Alcalde de Smallville, éste respondió con su opinión:

"Para ser honesto, no me gusta Sam Moore, creo que no está en contacto con la comunidad y no tiene nuestros mejores intereses en el corazón".

Los personajes también pudieron responder a su entorno. Isabella apagó la estufa y preparó un nuevo desayuno cuando le avisaron que la comida se estaba quemando. El avatar de IA John Lin tuvo conversaciones espontáneas sin que se le indicara durante todo el día, mientras seguía un horario que había hecho.

Los avatares incluso pudieron organizar una fiesta del Día de San Valentín sin indicaciones. Cuando a Isabella se le asignó la tarea, logró invitar de manera "autónoma" a amigos y clientes que conoció en el café local y decorar el lugar de la fiesta.

Los individuos virtuales a los que invitó hicieron planes para llegar juntos a la fiesta a las 17:00 horas. María, una avatar invitada a la fiesta, incluso le pidió a su "enamorado secreto" Klaus una cita para unirse a ella en la fiesta, y él estuvo de acuerdo.

Los hallazgos muestran cómo el modelo generativo de IA detrás de ChatGPT se puede usar más allá de su aplicación como asistente virtual, destacó a Insider Michael Wooldridge, profesor de informática en la Universidad de Oxford que estudia IA y no participó en el estudio.

Señaló que puede ver que estos hallazgos se aplican de manera realista a las aplicaciones de administración de tareas.