¿Prepara Amazon un refri inteligente?

Monterrey— Amazon tiene como objetivo llevar parte de la tecnología que usa en las tiendas sin cajero Amazon Go hasta su cocina.

De acuerdo con un reportaje de Business Insider, la compañía ha estado trabajando en un refrigerador inteligente que puede monitorear qué artículos faltan o cuáles están a punto de caducar y ayudarlo a hacer pedidos.

Se dice que el equipo detrás de los sistemas Amazon Go está a cargo del proyecto y que ha estado en proceso durante al menos dos años.

La tecnología "Just Walk Out" usada en Amazon Go rastrea lo que los compradores ponen en sus carritos y los carga automáticamente cuando se van.

El refrigerador monitorearía los artículos dentro y controlaría sus hábitos de compra, según el informe. Si se queda sin algo que compra con frecuencia, le notificará y facilitará el pedido de Whole Foods o Amazon Fresh, lo que podría impulsar la división de comestibles de Apple.

El aparato también podría ofrecer sugerencias de recetas, que pueden resultar útiles si se olvida de un artículo que está a punto de caducar.

Amazon no produciría los refrigeradores por sí mismo, según las fuentes de Insider, sino que busca asociarse con un fabricante de electrodomésticos.

Hay la posibilidad de que se incluya el control por voz de Alexa, aunque se dice que eso no es una preocupación importante, pero dada la propensión de Amazon a incluir a Alexa en casi todos los demás tipos de productos, incluidos los robots domésticos y sus propios televisores, no sería una sorpresa.

Según los informes, la compañía ha gastado más de 50 millones de dólares por año en el proyecto hasta ahora, aun así, no hay garantía de que llegue al mercado.

Si el refrigerador llega al mercado, es probable que no sea barato.

El concepto no es del todo nuevo, en el 2016 Samsung reveló un refrigerador que puede ayudar a realizar un seguimiento de lo que hay adentro sin tener que abrir la puerta.