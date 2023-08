¿La sábila ayuda o es una farsa?

La planta de sábila (también llamada Aloe barbadensis) es una suculenta parecida a un cactus que crece en lugares cálidos y secos. Desde hace miles de años, la gente extrae el gel de sus hojas largas y puntiagudas y lo utiliza como ungüento para diversos males, como quemaduras, rozaduras, llagas en la piel y otras lesiones. El gel, que principalmente es agua, contiene docenas de vitaminas, enzimas, aminoácidos y otros compuestos que pueden tener diversos efectos medicinales.

Pero aunque el mercado mundial de gel de sábila alcanzó unos 625 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca en los próximos años, los remedios que se encuentran en las farmacias han tenido su parte de controversia.

Existen estudios que han descubierto que las personas con quemaduras de primer y segundo grado pueden curarse más rápido con la sábila que con otros tipos de tratamientos como los antibióticos tópicos. Y aunque los animales no son humanos, algunos estudios con roedores han obtenido resultados prometedores.

Sin embargo, no todos los estudios han mostrado beneficios.

Uno pequeño de 2005, por ejemplo, descubrió que la aplicación de crema de sábila en quemaduras inducidas por rayos UV en 20 personas dos veces al día durante tres semanas no era eficaz para curar la quemadura.

La sábila entra en la categoría de los tratamientos que tienen algunas pruebas que los respaldan, pero no un demasiadas, dijo Laura Ferris, dermatóloga de la Universidad de Pittsburgh e integrante de la Academia Estadounidense de Dermatología.

¿Qué dice esto de los productos que hay en las farmacias?

En los estudios de investigación, los científicos suelen utilizar geles y cremas que tienen concentraciones precisas de sábila. Pero como los productos de sábila de venta libre se consideran cosméticos, no están regulados estrictamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y no están estandarizados de esta manera. Por lo tanto, la calidad de lo que se obtiene puede variar, y los beneficios encontrados en los estudios de investigación pueden no aplicarse directamente a los productos de sábila que se pueden conseguir por internet o en las farmacias.

¡Caray! Entonces, ¿es seguro usar sábila? ¿Debo comprarla?

A no ser que tengas una sensibilidad de cutánea, el gel de sábila suele ser seguro para la piel. Y aunque no está claro lo común que es la contaminación con alguna sustancia como el benceno, probablemente es bastante raro, dijo Ferris.

La mayor desventaja potencial para la piel quemada por el sol, en la mayoría de los casos, es que un producto no ayudará si no hay realmente sábila en él. “Hay algunos datos de que funciona”, dijo Ferris.

“Solo hay que asegurarse de que de verdad es sábila”.

Otros métodos para aliviar quemadura solar

Los baños o duchas frías frecuentes pueden ayudar a aliviar las molestias de una quemadura solar, según la Academia Estadounidense de Dermatología. La aplicación de una crema hidratante fuerte y emoliente puede proteger e hidratar la piel, dijo Chapas. Beber más agua también puede ayudar a prevenir la deshidratación, y los analgésicos como la aspirina o el ibuprofeno pueden reducir la hinchazón, el enrojecimiento o las molestias.

El uso a corto plazo de cremas con corticosteroides también puede aliviar la picazón y la inflamación de la piel, según Grundmann. (Mantener la crema en la nevera puede añadir un efecto refrescante, añadió). Y asegúrate siempre de proteger la piel quemada por el sol de una mayor exposición al mismo mientras se cura.

Sin embargo, la estrategia más eficaz de todas, según los expertos, es comenzar por evitar la necesidad de utilizar la sábila. “Lo mejor es evitar una quemadura solar”, dijo Grundmann. “Esa es siempre mi primera recomendación”.