Guía de la multitarea para recuperar la concentración

La multitarea es la forma de vida de muchos de nosotros. ¿Con qué frecuencia envías mensajes de texto mientras estás en un atasco, pierdes el hilo de un podcast mientras haces las tareas domésticas o revoloteas entre las noticias y tu bandeja de entrada?

"Caemos en esta trampa de la multitarea incluso sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo", afirma Nicole Byers, neuropsicóloga de Calgary (Alberta) especializada en el tratamiento de personas con burnout.

Hay algunas razones que explican este hábito colectivo, añade. La mayoría de nosotros evitamos el aburrimiento si podemos, explica la Dra. Byers, y la multitarea es una forma segura de evitarlo.

También hay mucha presión para hacerlo. "¿Cuántas veces hemos visto un anuncio de trabajo que dice: 'Debe ser un excelente multitarea'?", preguntó. "Nuestro mundo moderno -en el que tantos de nosotros pasamos la mayor parte del día frente a pantallas- realmente obliga a nuestro cerebro a la multitarea".

El hecho es que no somos buenos haciéndolo, y no es bueno para nosotros. Pero hay maneras de ser más inteligentes.

Tu cerebro ante la multitarea

En primer lugar, "multitarea" en sí mismo suele ser un término equivocado. Según los expertos, no es posible hacer dos cosas a la vez, a menos que podamos hacer una sin pensar demasiado (como dar un paseo mientras nos ponemos al día con un amigo).

"Normalmente, cuando la gente cree que está haciendo varias cosas a la vez, en realidad está cambiando su atención de una tarea a otra", afirma Gloria Mark, profesora de informática de la Universidad de California en Irvine y autora de "Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity".

Pensemos en lo que ocurre cuando nos dedicamos a una sola tarea, como preparar la cena. Según Anthony Wagner, profesor de psicología de Stanford y subdirector del Instituto de Neurociencias Wu Tsai de la universidad, desde el momento en que se decide qué se va a hacer, distintas regiones del cerebro, denominadas colectivamente red de control cognitivo, colaboran para hacerlo posible.

Esta red incluye áreas del cerebro implicadas en la función ejecutiva, es decir, la capacidad de planificar y llevar a cabo conductas orientadas a objetivos. Juntas crean un modelo mental del trabajo que hay que hacer y de lo que se necesita para llevarlo a cabo. Según el Dr. Wagner, el cerebro puede hacer esto recurriendo a información externa e interna, como los ingredientes de la nevera o la receta que recuerda.

El Dr. Mark comparó este proceso con dibujar en una pizarra mental. Pero si tu amiga te llama para despotricar de su día, esa pizarra se borra. "Cada vez que cambias tu atención a una nueva tarea, tu cerebro tiene que reorientarse", explica.

Si conoces el plato como la palma de tu mano o tu charla es agradable y fluida, cambiar de tarea puede resultar sencillo. Pero cuanto más esfuerzo requiere cada tarea, más tiene que ordenar el cerebro la información que compite y separar los objetivos.

Los inconvenientes de la multitarea

Como era de esperar, el daño potencial varía en función de la actividad y de lo hábil que seas haciéndola. Pero, en general, "cuando pasamos de una tarea a otra, pagamos lo que se ha dado en llamar un 'coste de cambio'", afirma el Dr. Wagner. "Vamos a ser más lentos y menos precisos de lo que habríamos sido si nos hubiéramos quedado en una sola tarea".

La velocidad y la precisión tampoco son los únicos riesgos. La multitarea es más exigente desde el punto de vista cognitivo, incluso cuando hacemos cosas que nos resultan agradables o fáciles. Cuando hacemos varias cosas a la vez, podemos poner a prueba nuestra memoria de trabajo, es decir, nuestra capacidad para retener y manejar información en la mente, explica el Dr. Byers. "Cuanto más sobrecarguemos ese sistema y más intentemos retener a la vez en el cerebro, más fatiga mental puede producir", afirma. Y otros estudios han descubierto que la multitarea puede acelerar el ritmo cardíaco, elevar la tensión arterial, desencadenar ansiedad, disminuir nuestro estado de ánimo y afectar negativamente a nuestra percepción del trabajo.

Cómo concentrarse en una cosa cada vez

El Dr. Mark sugiere empezar por observarse a uno mismo a lo largo del día y darse cuenta de cuándo y cómo se cambia de tarea sin darse cuenta. A partir de ahí, el consejo es sencillo pero difícil: Tendrás que practicar la monotarea, es decir, hacer una sola cosa a la vez, para reeducar gradualmente tu concentración y aumentar tu tolerancia.

Según la Dra. Mark, la monotarea puede resultar más fácil en los momentos en los que el rendimiento mental es mayor. Esto varía de una persona a otra, pero en un estudio realizado en el lugar de trabajo, ella y sus colegas descubrieron que la capacidad de la mayoría de las personas para enfrentarse a un trabajo exigente alcanzaba su punto máximo a media mañana y a media tarde.

Si tienes problemas, empieza poco a poco. ¿Puedes concentrarte durante cinco minutos? ¿Qué tal diez? "Cuando se trata de nuestro cerebro, la estrategia lenta y constante siempre es buena", afirma el Dr. Byers.

Cuándo seguir con la multitarea

Es probable que tu vida incluya algún nivel de alternancia de tareas, pero hay formas de hacerlo de forma más intencionada.

Cíñete a tus puntos fuertes. Ciertas actividades "sobrecargan nuestros sistemas y agotan nuestra capacidad cerebral más o menos que otras", afirma el Dr. Byers. Así que si una tarea es estresante o requiere mucho esfuerzo mental cuando se hace en solitario, probablemente no te irá mejor haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, a ti se te puede dar bien hacer ganchillo mientras ves la tele, pero un principiante puede necesitar plena concentración para no saltarse puntadas.

Sopese los riesgos. Puede que algunas tareas te parezcan naturales, pero hay ocasiones en las que necesitas estar alerta. "Aunque nos sintamos capaces de hacer algo sin prestar mucha atención, no podemos predecir la naturaleza impredecible del mundo", afirma el Dr. Wagner. "Los conductores muy expertos no pueden prever cuándo un coche se desviará a su carril".

Lo que está en juego no tiene por qué ser de vida o muerte para que la multitarea no merezca la pena: Puede dejar la puerta abierta a errores graves en el trabajo o impedirte estar tan presente como quisieras en casa.

Encuentra puntos de descanso. También importa cuándo y cómo cambiamos de tarea. En lugar de pivotar a la menor distracción, la doctora Mark sugiere cambiar en lo que ella denomina "puntos de interrupción", lugares de tu flujo de trabajo donde será "fácil retomarlo sin tener que hacer trabajo redundante". Mientras lees este artículo, puedes intentar llegar al final antes de comprobar tus notificaciones. Si eso no es posible, puedes intentar llegar al menos hasta el final de este párrafo.

Utiliza la multitarea cuando realmente te ayude. Acumular hábitos, sobre todo actividades que te gustan con otras que no, puede dar a tu cerebro un refuerzo más positivo que la monotarea por sí sola. Si, por ejemplo, es más probable que friegues los platos con la tele encendida, probablemente merezca la pena sacrificar un poco de atención. "Puede que a nuestros cerebros no les guste el cambio", afirma el Dr. Byers. "Pero sí les gustan mucho las recompensas".