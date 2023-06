El horario para ser más productivo

“La vida es muy corta como para pasarla durmiendo”, dice Tim Armstrong, director ejecutivo de America Online (AOL). Seguramente muchas veces has sentido que las horas del día no te rinden para cumplir con todos tus pendientes. Esto más bien puede deberse a que no has sabido como aprovechar tu tiempo.

Nadie aprende en cabeza ajena aunque sería bueno entender por qué personas como Bill Gates, Tim Cook, Richard Brandson y Anna Wintour aseguran que la mejor forma de ser productivo es despertarse a las cinco de la mañana o incluso antes.

Despertar temprano aumenta la productividad

Muchos dicen que su rendimiento aumenta en la tarde o noche y quizás esto realmente funcione para ellos ya que cada persona conoce su cuerpo. Aunque es importante mencionar que a través de su libro ‘Good Mornings: Morning Rituals for Wellness, Peace and Purpose’, Linnea Dunne demuestra con una vasta evidencia científica que el reloj corporal de todos los seres humanos responden mejor a la luz de la mañana.

Si analizamos esta información y nos detenemos a pensar un poco sobre todas aquellas personas exitosas que siguen esta regla quizás nuestra motivación para entrar en el club de los madrugadores pueda aumentar considerablemente.

Las personas exitosas despiertan a las 5 am

Tim Cook, director de Apple inicia su día a las 3:45 de la mañana. Al despertar dedica un momento para leer las reseñas sobre los productos de Apple y luego se ejercita para disminuir el estrés y mantenerse activo.

Otro ejemplo que encaja a la perfección con el dicho de “a quien madruga Dios lo ayuda” es Anna Wintour, la editora general de Vogue quien despierta alrededor de las 5:30 de la mañana para jugar tenis ya que esto hace que sea más productiva a lo largo del día.

El club de las 5 am: Lo mejor para rendir en el día

Según Robin Sharma, la idea es levantarse al menos cinco días de la semana a las 5:00 a.m., esto para que tu día sea productivo. Resulta fundamental que hayas dormido al menos seis horas para que puedas tener la energía necesaria para enfrentarte a cualquier obstáculo que se te presente.