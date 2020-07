Tomada de Internet

Existen tantos métodos anticonceptivos, que no es raro confundirte y tener dudas sobre cada uno. Si llegaste a la conclusión de que las píldoras son el método ideal para ti, conoce cómo tomar pastillas anticonceptivas por primera vez (lo que nadie te dice y lo que no te atreves a preguntarle a tu doc).

Un punto clave al crecer, es tu sexualidad. Iniciar tu vida sexual es un momento muy importante, pues más allá de todo lo que se relaciona con la primera vez, no podemos negar que con ella vienen algunas responsabilidades. La principal es la protección, publicó Excélsior.

¿Cómo empezar a tomar pastillas anticonceptivas?

Uno de los métodos más populares es la pastilla anticonceptiva, sin embargo, es muy importante que antes de empezar a tomarla, consultes a tu ginecólogo. Eso significa que no puedes tomar las mismas que tu hermana o prima; la razón principal es que cada cuerpo es diferente, por lo tanto, su efecto en ti puede cambiar.

Más allá de eficacia (esa no suele variar), se trata de salud, pues no todas las pastillas son iguales. No sólo cambia la marca, sino los compuestos, pues mientras unas combinan progesterona y estrógeno, otras tienen sólo progestina. Según Mayo Clinic, elegir la tuya dependerá de tu historia clínica, los medicamentos que tomes o si tienes mayor sensibilidad a las hormonas, pues, aunque mínimos, hay casos específicos donde no se recomienda.

¿Cuándo debo empezar a tomarlas?

La primera respuesta es: cuando decidas iniciar tu vida sexual, pues si bien se pueden utilizar para otros tratamientos, como el acné o desórdenes hormonales, cuando se trata de protección sexual, ése es el momento correcto. Sobre la edad, únicamente habría impedimento si todavía no llega tu primer periodo.

Asimismo, hay otro punto que debes tomar en cuenta y es que la mayoría de las pastillas anticonceptivas comienzan a tomarse el primer día de tu ciclo menstrual, es decir, el día que te baja, aunque será tu médico quien te dé las instrucciones exactas.

Eso sí, es muy importante que lo hagas a la misma hora todos los días, de esta forma asegurarás de eficacia. Para no olvidarlo, puedes poner una alarma en tu teléfono, pues de olvidar 2 o más, estarás poniéndote en riesgo de embarazo.

Finalmente, otra duda común es si seguirás menstruando, y la respuesta es sí, salvo si tu doctor lo indica, tu regla continuará. Esto porque los tratamientos más comunes incluyen pastillas de hormonas activas y otras de placebo (sin hormonas), y cuando llegas a las últimas, se presenta tu menstruación, incluso podrá ayudar a regularte.

¡Mucho ojo!, no te confundas

Si bien es cierto que usando pastillas anticonceptivas estás protegida de un embarazo no deseado (siempre tomando en cuenta que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo), pues inhiben la ovulación y espesan el moco cervical para que el esperma no fecunde al óvulo, no lo estarás contra una enfermedad de transmisión sexual, por eso es mejor combinarlas con condón.

Asimismo, es importante desmentir otros mitos comunes, como que subirás de peso o te causarán cáncer, pues la realidad es que los estudios médicos no encuentran esa relación. En el primer caso, es más común que presentes retención de líquidos, más no aumento de grasa.