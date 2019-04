• Si se van del gabinete razones hay suficientes





Algo o mucho hay de verdad sobre los rumores de cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer se desató que habría renunciado el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard; antes se dijo que anda en la cuerda floja el de Hacienda, Carlos Urzúa; y acaso unos cuantas semanas después de haber tomado protesta, se dijo lo mismo de la jefa de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Efectivamente han sido trascendidos que al final de cuentas no se hicieron o no han sido ejecutados pero que tienen sustento en la realidad de las conductas, acciones y hasta omisiones adjudicadas a los susodichos. Ellos y otros más de los que no se habla de separaciones pero sí de evidente falta de resultados, como la secretaria del Bienestar.

La realidad es que Sánchez Cordero tomó oxígeno prestado de Mario Delgado y Ricardo Monreal, los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, cuando iba en declive porque sus operadores actuaron lentos, impertinentes y con torpeza frente a la creación de la Guardia Nacional. Los jefes camarales sacaron la aprobación por unanimidad de todos los partidos políticos. Sin duda un hit para ellos y alargamiento en Gobernación de doña Olga.

Carlos Urzúa ha sido también lento, titubeante y nada preciso para cumplir la palabra de López Obrador con la zona fronteriza libre. El equipo presidencial batalla con esas debilidades en Hacienda desde el 1 de enero que debió entrar en vigencia el decreto respectivo que derramaría enormes bondades fiscales y económicas particularmente entre la población de la frontera de México con los Estados Unidos. Ya estamos en abril y las condiciones en algunos rubros solamente no son mejores, sino peores que en diciembre y fechas anteriores.

En Relaciones Exteriores para nada sería una sorpresa la renuncia o separación del ‘presidenciable’ Ebrard Casaubón, independientemente de los rumores. No ha manejado con tino ni con seriedad, menos con resultados, la crisis migratoria en relación con las decisiones correspondientes adoptadas por los Estados Unidos.

Marcelo por supuesto tenía conocimiento y no tuvo ninguna oposición a la determinación ‘ejecutiva’ del Gobierno de Trump para regresar por Juárez y otros puntos de la frontera a los migrantes detenidos en suelo estadunidese y esperar de este lado el procesamiento de sus solicitudes de asilo, con toda la implicación social y altos costos económicos para las ciudades de esta zona.

Además el funcionario federal ha sido timorato y corto en sus posicionamientos sobre la crisis que sufre también el movimiento de transporte de carga entre Juárez y El Paso, con pérdidas multimillonarias para empresarios y comerciantes y consecuencias desastrosas igualmente para la dinámica diaria en el trasiego de personas y vehículos de sur a norte y norte a sur.

El río de las renuncias y/o expulsiones en el gabinete lopezobradorista suena porque agua lleva. Esas y otras razones tenemos para creer que hay sustento hacia eventuales cambios... a sólo cuatro meses y medio de transcurrido el régimen.





***

Se desgrana la estrategia jurídica de Palacio. Ayer abordamos aquí el tema con el asunto de los testigos protegidos que han dejado de serlo.

Luego de más de un año del relevo en la Consejería Jurídica, más de 20 distintos juicios y promociones, así como de algunas resoluciones contrarias a los deseos del gobernador Javier Corral, los famosos expedientes “X” están a punto de colapsar fatalmente.

Y no se trata sólo de percepciones aisladas o interpretaciones periodísticas, sino de reflexiones y reconocimientos que hacen personajes y funcionarios de Palacio: justo la estrategia de testigos protegidos para sustentar las acusaciones contra exfuncionarios duartistas está naufragando como barco pirata en mar embravecido.

Especialistas reconocidos en temas jurídicos particularmente de la administración estatal coinciden en señalar que la figura de “testigo protegido” debe ser evaluada y avalada por un juez para que sea legal su utilización, y no presentada de manera unilateral como lo hizo la Fiscalía General del Estado, dando por hecho su validez anticipadamente, por lo que se ha convertido en el talón de Aquiles de la Operación Justicia para Chihuahua que puede llevarla al fracaso total y la excarcelación de todos los implicados.

Estas impresiones de especialistas jurídicos ya permeó en diferentes niveles del gobierno corralista, y tiene seriamente preocupado al gobernador puesto que él mismo fue quien centró el eje de su gobierno en poner detrás de las rejas a César Duarte, objetivo que, a dos años y medio de iniciado su gobierno, cada vez parece cada vez más lejano.





***

Como esos que no estudiaron en todo el semestre y un día antes del examen querían recuperar el tiempo perdido, así andaba ayer Irma Villanueva, comisionada de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado y aspirante a la Comisión de Derechos Humanos.

A la discípula de la consejera de la Judicatura del Estado, “Lucha” Castro, se le vio peregrinar por todos los pisos del Congreso del Estado ayer desde temprana hora, pero con la mala suerte de que sólo encontró a unos cuantos diputados, pues la mayoría había emprendido la huida a Juárez para participar del histórico Bravos-América.

Mientras los demás aspirantes a suceder al bigotón José Luis Armendáriz ya habían recorrido desde hace dos o tres semanas las oficinas de los legisladores, así fuera para seguir el juego de la simulación, Villanueva Nájera quiso hacerlo al último, para tratar de que la incluyeran en la terna que habrá de votar hoy el Congreso del Estado a mediodía.

Hasta en la oficina del diputado Román Alcántar Alvídrez, el suplente de Gustavo de la Rosa, le dijeron que el cabildeo ya había pasado y la tarea tuvo que haberla hecho varios días antes.

Pero con tan buena suerte, e influencias, que tiene Irma Antonia, finalmente quedó en la terna en la que además se colaron Carlos Gutiérrez Casas y Karla Ivette Gutiérrez.

En el análisis de la decisión que se tomó en el seno de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, con el moreno Miguel Colunga a la cabeza, dicha terna se compone por una influyente funcionaria de la Fiscalía estatal, Villanueva; una pieza azul que hacen parecer como amigo del gobernador, Gutiérrez Casas y una actual visitadora de la CEDH.

Alguna corazonada nos dice que la moneda caerá en favor del catedrático universitario juarense.





***

Para que no digan que el morenista alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, blofea cuando habla del buen trato que le dispensan en México, la Guardia Nacional va a estrenarse en su municipio.

Se espera que para hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presente la estructura de mando de la nueva corporación, que habrá de tener presencia selectiva en todo el país.

Será una estructura básicamente militar, aunque en la ley dependa del mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y como militares que serán sus cabezas, desde luego se van a supeditar a un jefe, pero no dejarán de ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así de sencillo.

Pero fuera del raro esquema de operación que no acaba de aterrizarse, y sobre el que seguramente habrá más luz este día en la mañanera de López Obrador, es un hecho que una de las regiones prioritarias donde habrá de notarse la mano federal será la entrada a la Sierra de Chihuahua.

El presidente municipal cuauhtemense ha logrado convencer en Palacio Nacional de la necesidad de una fuerza confiable en su tierra.

Ha llevado como argumentos no sólo la animadversión política existente contra su gobierno, sino la cerrazón e ineficiencia del gobernador Javier Corral, el fiscal César Peniche y el comisionado estatal de Seguridad Óscar Alberto Aparicio, hechos que están fuera de toda duda, son incontrovertibles.

Si a eso se le agrega que los policías estatales han llegado a sumarse a las filas del crimen, ya sea con uno o con otro grupo; y que la Policía municipal es casi inexistente, se tiene al escenario ideal para que se estrene el nuevo experimento nacional contra la seguridad.

Ejemplo claro de lo dicho son los dos mandos estatales estrechamente ligados a Aparicio Avendaño que el martes fueron sentenciados justo en la tierra manzanera por la desaparición forzada de varios jóvenes. Le dieron 28 años de prisión a Jesús Cortés Jiménez e Israel Córdova Castro.

Así, las tropas que han arribado a Cuauhtémoc y la región van a ser sólo la avanzada de lo que deberá llegar antes de la mitad del año.