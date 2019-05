Sexo en la vía pública: ¿debe sancionarse?

El Municipio de Juárez se rige, entre muchos otros reglamentos y leyes, por su Reglamento de Policía y Buen Gobierno publicado en el 2008 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. Dicho instrumento tiene por objeto establecer las conductas que constituyen infracciones de Policía y Buen Gobierno, las sanciones y el procedimiento para su aplicación.

El citado reglamento divide las faltas en cuatro apartados: aquellas que atentan contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas; aquellas conductas que van en contra de las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia; aquellas faltas contra la propiedad pública o privada y aquellas que atentan contra la salud pública y el medio ambiente.

Centraré mi opinión en aquellas faltas que, de acuerdo con la normatividad, van en contra de las buenas costumbres y la integridad moral.

En el ámbito jurídico el término ‘costumbre’ es demasiado ambiguo, y si bien puede significar una pauta de comportamiento o norma, ésta se vincula a la conducta reiterada o un comportamiento repetido, en este sentido las conductas descritas en este apartado del reglamento serían contrarias a aquellos comportamientos repetidos, por tanto, las normas basadas en las costumbres podrían variar de un momento a otro, pues la realidad cambia y por ende los comportamientos.

Por otro lado, la expresión ‘integridad moral’ me obliga a citar al jurista y filósofo mexicano García Máynez, quien precisa que las características de las normas morales es que son interiores porque conciernen a la vida interior, subjetiva, relativa a la pureza o rectitud de los pensamientos de las personas.

Por tanto, las conductas descritas en el citado reglamento bajo la expresión ‘moral’ evidentemente no atienden a los elementos antes descritos, pues no hablamos de normas morales. De allí y que considero que no se deben utilizar en el reglamento y bastaría con enumerar las conductas que pueden ser sancionadas.

Ahora bien, en lo que respecta a las conductas descritas en este apartado, éstas se encuentran en el artículo 7 y contempla nueve faltas, citaré dos de ellas a manera de ejemplo: la primera fracción establece que es falta tener relaciones sexuales o realizar actos obscenos en la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, vehículos o sitios similares o en lugares con vista al público y la fracción cuarta dispone como falta el permitir a menores de edad, el acceso a lugares prohibidos para ellos, de esta última llama la atención que no se considera tan grave como la primera, pues si el infractor es sorprendido cometiendo dicha falta el agente no tiene la obligación de presentarlo en forma inmediata ante el conocido juez de barandilla y bastará con la entrega de un citatorio al presunto infractor para presentarse ante el citado juez con posterioridad, lo que no es el caso con el primer supuesto toda vez que si la persona es sorprendida teniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo, el agente debe ponerlo inmediatamente a disposición del juez, para que éste a su vez califique la infracción y aplique la sanción.

En lo que respecta a la sanción, el reglamento señala en su artículo 32, que son aquellas que pueden consistir en amonestación, arresto o multa. En el caso de las faltas mencionadas, la sanción es una multa que va de 15 a 19 días de salario o en su caso arresto de 19 a 24 horas.

Dejando entonces a discreción del juez según lo dispone el artículo 37 conmutar, la sanción por una de menor cuantía o por amonestación, cuando de las circunstancias se desprenda que el infractor haya actuado por imprudencia y no se haya puesto en peligro la integridad y seguridad de las personas.

En este sentido de las dos infracciones descritas, quien fuera sorprendido en un vehículo en la vía pública teniendo relaciones sexuales, se podría determinar que con la realización de dicho acto no se puso en peligro la integridad y la seguridad de las personas, y en ese sentido podría solicitar al juez la amonestación que consiste en el exhorto a la enmienda y no la multa o el arresto, lo que no se podría solicitar en el supuesto de permitir a menores de edad el acceso a lugares prohibidos como lo sería un bar pues en este caso si se estaría poniendo en peligro la integridad de un menor y por tanto violentando su interés superior.

Por todo lo antes descrito, se observa que definitivamente se debe reformar el reglamento y eliminar las ambigüedades y las multas innecesarias de aquellas conductas que pueden ameritar simplemente una amonestación y que evitarían que se sigan generando arbitrariedades y actos de corrupción.