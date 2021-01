Legisladores ¿quiénes?

En mi colaboración anterior “Chihuahua 2021, ¿qué legisladores?” abordé, a grandes rasgos, algunos de los atributos que son deseables en el perfil de los legisladores estatales. Algunos de ellos, por supuesto, podrían extenderse a los aspirantes a la legislatura federal; sin embargo, se hizo énfasis en la necesidad de robustecer la figura del diputado local, dado el histórico atraso deliberativo de los congresos estatales en México.

Como es conocido por los chihuahuenses, muchas aspirantes a ocupar los escaños de la representación popular, tanto federal como local, ya han levantado la mano. Algunos haciéndolo de manera estratégicamente soterrada, otros gritando a los cuatro vientos sus intenciones y motivaciones, sobre todo a través de las redes sociales.

Así, los nombres de los suspirantes ya se abultaron en una especie de costal del que ya no sabe uno qué clase de sorpresas habrá al día siguiente. Como siempre, hay personajes que ya no tienen mucho que ofrecer, por más que estén soportados por los oscuros intereses de los factores reales de poder de la entidad. Quizá sea tiempo pues, de apostarle a nuevas caras. La función pública ya rostizó muchos rostros y no podemos pensar en una auténtica renovación de la trama legislativa con los mismos tejedores, las mismas agendas y las inercias de siempre.

En tal vertiente, de las personas que han mostrado sus aspiraciones y que tienen ascendencia en Ciudad Juárez, hay algunos perfiles interesantes que, me parece, podrían contribuir a la composición de cámaras legislativas más dinámicas, deliberativas y menos inertes.

Una de ellas es Andrea Chávez Treviño, precandidata por Morena a uno de los distritos electorales más olvidados, el tercero. Como ella lo dice, una extensa zona que fue uno de los focos de la desgracia durante la nefasta guerra durante el sexenio de Felipe Calderón. Pese a su juventud, Andrea ya conoce los recovecos de la agenda legislativa, pues ha sido asesora en la Cámara de Senadores. Polemista y con evidentes cualidades para el debate, Chávez Treviño inició su activismo a muy temprana edad. Cuando Andrea tenía diecisiete años, y recién egresada de la Preparatoria Central, representó a México ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Amman, Jordania, fungiendo como corredactora de la primera resolución adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU en materia de Juventud, Paz y Seguridad. Formó parte también de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, recorriendo buena parte del país como conferencista y apoyando a jóvenes en peligro de exclusión. Como se aprecia, es una joven que no le teme a la tribuna y tiene un perfil muy distinto al promedio de los aspirantes.

Otro de los perfiles que llaman la atención es el de la académica Olivia Aguirre Bonilla, profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide, Aguirre Bonilla cuenta con un perfil derechohumanista, tan necesario en las legislaturas contemporáneas, dado que toda legislación secundaria debe estar impregnada por el contenido de los derechos fundamentales. Hacer normas generales y abstractas no es un juego y se requiere gente que además de compromiso y voluntad tenga el conocimiento necesario para generar leyes con un alto contenido derechohumanista, pero además la sensibilidad necesaria para representar los intereses de los grupos más vulnerables. La profesora Aguirre Bonilla ha mostrado esa empatía no siempre vista en el mundo de la academia.

Empatía que, por muchos años, ha mostrado también el maestro Carlos Gutiérrez Casas. Con amplia trayectoria en la materia, aludir a una “legislatura con visión de derechos humanos”, en el caso de Gutiérrez Casas, no es mera retórica. Gutiérrez Casas se quita la camiseta por los derechos de la gente. Lo ha demostrado, desde su posición de izquierda. Es uno de los perfiles que guarda mayor congruencia ideológica y su compromiso con los más desprotegidos es de sobra conocido.

Finalmente, llama la atención la aspiración del también profesor de la UACJ, Miguel Maldonado, quien ha dado la sorpresa al inscribirse como precandidato al cuarto distrito local por Movimiento Ciudadano. Maldonado es quizá el más inquieto de todos los que han levantado la mano. Porta ideas frescas y está consciente que la legislatura local necesita una sacudida que la haga transitar de la parálisis hacia un activismo legislativo que recoja las pretensiones e intereses de los que nadie les pone atención.

En fin, los nombres pueden ser muchos, pero salvables, solo unos cuantos.